Rožnov se odmítl vzdát kulturního domu, s vybavením pomohou místní firmy

„Máme zcela jasno v tom, že ho potřebujeme,“ řekl starosta města Radim Holiš.

Koncem listopadu dostalo vedení města projekt, který počítal se stavbou za 224 milionů korun. Po poradě s odborníky jej proškrtali a náklady snížili na 215 milionů. „To je částka, na které jsme se shodli a se kterou půjdeme do soutěže,“ potvrdil místostarosta Jan Kučera. Vysoutěžená cena nakonec může být nižší.

V ideálním případě by se mohlo se stavbou začít v červnu příštího roku. Vše teď záleží na tom, zda se městu podaří získat dotaci na stavbu v takzvaném pasivním standardu. Jestli uspěli, se dozvědí v lednu nebo únoru.



„Považuji za pravděpodobné, že ji dostaneme,“ naznačil Kučera. „Pokud by to přece jen nevyšlo, stavbu by to odsunulo. Bez dotace ji nezahájíme.“ Úplné odstoupení od záměru prý ale nehrozí.

Nový kulturní dům se v Rožnově řeší několik let. Dotáhnout myšlenku do konce se stalo akutní loni poté, co skončila spolupráce mezi městem a společností Synot Real Estate.

Ta vlastní historickou budovu Společenského domu v Rožnově, která sloužila kulturním akcím. Městu ji nabídla k prodeji za 35 milionů korun, to ale odmítlo s tím, že odhadní cena je podstatně nižší. Od té doby se nedohodli ani na krátkodobých pronájmech a město hledalo pro jednotlivé akce náhradní prostory na různých adresách v Rožnově.

Stavba nového kulturního domu je od samého začátku poněkud nezvyklý projekt. Za svou si ji totiž vzaly i místní firmy. Jejich dary jsou jedním ze čtyř zdrojů financování.

„Už dříve firmy nabídly pomoc v částkách jako 100 nebo 150 tisíc korun,“ vyjmenoval Holiš. „Kromě toho máme příslib od výrobce vzduchotechniky, že věnuje zařízení v hodnotě půl milionu, další od výrobce světel.“

Mimo to už město v předstihu naspořilo sto milionů korun. K nim přidají dalších 60 milionů z úvěru a 53 milionů má tvořit zmíněná dotace. Také tu dočasně překryje úvěr.

Stavba potrvá 14 měsíců

Ještě loni se počítalo s tím, že celková částka nepřekročí 175 milionů korun. Jenomže za dobu, kdy se plánuje, se zásadně zvýšily ceny stavebních prací.

Škrty, které udělalo vedení města v projektu, se týkaly především technického vybavení. Pro představu, jen divadelní technika vychází podle dokumentu na čtyřicet milionů korun. Další milion a půl je třeba vodní prvek před vchodem.

„Hledali jsme v jednotlivých položkách, co můžeme oželet nebo udělat v menší míře,“ popsal starosta. Přesto má být nový prostor moderním a technicky špičkově vybaveným zařízením.

V únoru by se měl začít vybírat zhotovitel stavby, na začátku léta se počítá s jejím zahájením. Práce mají trvat 14 měsíců.

Hotová stavba nabídne velký víceúčelový sál s kapacitou 350 osob k sezení, malý sál s kapacitou 120 míst, který bude sloužit primárně jako kinosál, a pak také prostor pro klubovou scénu.

Stavba kulturního domu bude největší investicí příštího roku. Kromě něj se ale město pustí také do přístavby knihovny. Na tu žádá stejnou dotaci a také tady ji dočasně pokryje úvěrem. Ten bude ve výši 127 milionů korun, z dotací se má vrátit 67 milionů.

Nedávno schválený rozpočet na příští rok má v kolonce investice částku 281 milionů, což je dosavadní rekord. Kromě kulturních institucí počítá například s dvanácti miliony na opravu velkého hřiště pro Základní školu 5. května nebo devíti miliony na chodníky do místních částí Hážovice a Tylovice.