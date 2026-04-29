Blíží se zahájení stavby kulturního domu v Rožnově. Kapacita bude dvojnásobná

Výstavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm začne na přelomu května a června. Půjde o největší investiční akci města posledních let, radnice za stavbu zaplatí téměř 279 milionů korun.
Nové kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje vstup. | foto: Vizualizace: Město Rožnov pod Radhoštěm

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje foyer.
„V průběhu přípravných prací se objevila řada technických a projektových otázek, které bylo nutné detailně řešit. Tyto záležitosti průběžně konzultujeme s autorem projektové dokumentace,“ uvedla místostarostka Markéta Blinková.

Proti původnímu projektu se například zvýší velikost hlavního sálu. „Původní návrh počítal s kapacitou pouze pro 350 sedících diváků, což nám pro stavbu takového rozsahu přišlo málo. Jsme rádi, že výbor pro dostavbu kulturního centra odsouhlasil navýšení maximální kapacity až na 600 stojících návštěvníků,“ konstatoval projektový manažer Marek Kuchta.

Úprava si vyžádala změny v požární bezpečnosti, vzduchotechnice i dalších technologiích. „Změny jsou aktuálně koordinovány s dodavateli navazujících částí projektu, včetně divadelní techniky, aby byly správně promítnuty do celkového řešení a vybavení sálu. Limitem kapacity přitom nadále zůstávají hygienické a požárněbezpečnostní požadavky,“ dodal Kuchta.

Na radnici minulý týden jednali dodavatelé specializovaných částí projektu, mezi něž patří jevištní technologie, osvětlení, ozvučení a další technické systémy. Kontroloval se rovněž stav základové desky centra. Zkouška podle předběžných výsledků dopadla dobře.

Kulturní centrum bude ojedinělé tím, že jde o dřevostavbu v pasivním energetickém standardu. Podle vedení Rožnova pod Radhoštěm i dodavatelské firmy Taros Nova půjde o největší dřevostavbu tohoto typu v Česku.

Prodej rodinného domu 114 m2, Štítná…
Prodej rodinného domu 114 m2, Štítná…

Štítná nad Vláří-Popov - Štítná nad Vláří, okres Zlín
4 420 000 Kč

Více z nabídky 4 752 nemovitostí

