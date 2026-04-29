„V průběhu přípravných prací se objevila řada technických a projektových otázek, které bylo nutné detailně řešit. Tyto záležitosti průběžně konzultujeme s autorem projektové dokumentace,“ uvedla místostarostka Markéta Blinková.
Proti původnímu projektu se například zvýší velikost hlavního sálu. „Původní návrh počítal s kapacitou pouze pro 350 sedících diváků, což nám pro stavbu takového rozsahu přišlo málo. Jsme rádi, že výbor pro dostavbu kulturního centra odsouhlasil navýšení maximální kapacity až na 600 stojících návštěvníků,“ konstatoval projektový manažer Marek Kuchta.
Dostavba kulturního centra v Rožnově začne letos, dokončí ho místní firma
Úprava si vyžádala změny v požární bezpečnosti, vzduchotechnice i dalších technologiích. „Změny jsou aktuálně koordinovány s dodavateli navazujících částí projektu, včetně divadelní techniky, aby byly správně promítnuty do celkového řešení a vybavení sálu. Limitem kapacity přitom nadále zůstávají hygienické a požárněbezpečnostní požadavky,“ dodal Kuchta.
Schváleno. Kulturní centrum za stovky milionů Rožnov přece jen dostaví
Na radnici minulý týden jednali dodavatelé specializovaných částí projektu, mezi něž patří jevištní technologie, osvětlení, ozvučení a další technické systémy. Kontroloval se rovněž stav základové desky centra. Zkouška podle předběžných výsledků dopadla dobře.
Kulturní centrum bude ojedinělé tím, že jde o dřevostavbu v pasivním energetickém standardu. Podle vedení Rožnova pod Radhoštěm i dodavatelské firmy Taros Nova půjde o největší dřevostavbu tohoto typu v Česku.
31. srpna 2022