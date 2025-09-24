Dostavba kulturního centra v Rožnově začne letos, dokončí ho místní firma

Petr Skácel
  8:56
Rožnovská stavební společnost Taros Nova má vybudovat nové kulturní centrum, které vznikne ve městě. Jde o největší investici v historii Rožnova pod Radhoštěm za celkem 360 milionů korun. Centrum vyroste na místě bývalého kina Panorama.
Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje vstup.

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje vstup. | foto: Vizualizace: Město Rožnov pod Radhoštěm

Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je kinosál.
Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Na vizualizaci je...
Nové kulturní centrum vyroste na místě kina Panorama. Vizualizace ukazuje foyer.
Plánovanou podobu kulturního centra v Rožnově navrhlo studio Archteam.
Firma počítá s cenou 230,5 milionu korun bez DPH za stavbu hlavní budovy a technického zázemí, která vzešla z jednací fáze zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Z pěti původně přihlášených firem zbyla jen Taros Nova. Nabídku nyní posoudí výběrová komise a pak o přidělení zakázky rozhodne městská rada.

„K zahájení stavby by mělo dojít během letošního podzimu,“ řekla místostarostka Markéta Blinková.

„Vzhledem k tomu, že stavba je složena převážně z prefabrikátů, bude první měsíce rušno zejména v projekčních kancelářích a výrobních halách při navrhování a konstruování stavebních dílců, z nichž bude následně budova sestavena,“ doplnila.

Schváleno. Kulturní centrum za stovky milionů Rožnov přece jen dostaví

Samotná výstavba potrvá 16 měsíců, předcházet jí ale bude příprava. „Přesnější harmonogram bude zhotovitel stavby dokládat až před zahájením výstavby,“ uvedl městský architekt Marek Kuchta.

Investici musí odsouhlasit i státní fond

Investici musí ještě odsouhlasit poskytovatel dotace, kterým je Státní fond životního prostředí. Rožnov získal na centrum dotaci 120 milionů korun. Vnitřní vybavení včetně nábytku nebo scénické techniky bude radnice řešit v rámci dalších navazujících zakázek.

Kulturní centrum začala na jaře 2022 stavět zlínská stavební firma Navláčil. Pak se ale s městem dohodla na ukončení smlouvy. Spor se vedl mimo jiné o kvalitu projektové dokumentace. Rožnov tak vyhlásil veřejnou zakázku znova loni v létě.

31. srpna 2022
Dostavba kulturního centra v Rožnově začne letos, dokončí ho místní firma

