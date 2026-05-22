Splašení koně narazili s povozem do stromu. Zranily se i děti, pro muže letěl vrtulník

„Dvojice koní táhnoucích povoz, ve kterém cestoval dospělý muž a dvě děti, se během jízdy náhle splašila. Nekontrolovatelný povoz sjel z cesty a svou divokou jízdu ukončil až prudkým nárazem do stromu,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Nejhůře dopadl dospělý muž, jehož museli profesionální hasiči ze stanice Valašské Meziříčí a jednotky města Rožnov pod Radhoštěm transportovat přírodním terénem do vrtulníku letecké záchranné služby. Zraněné děti byly po ošetření převezeny sanitními vozy do nemocnice.
„Situaci na místě komplikovala také přítomnost splašených zvířat. Jeden z koní po nehodě utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kůň zůstal na místě nehody, kde bylo nutné zajistit jeho zklidnění a bezpečnost zasahujících složek,“ uvedla Javoříková.
Proč se zvířata splašila a přesné okolnosti a příčiny nezvyklého karambolu jsou nyní předmětem šetření dopravní policie.
