Splašení koně narazili s povozem do stromu. Zranily se i děti, pro muže letěl vrtulník

Petr Fojtík
  15:26
Splašení koně, povoz nabouraný do stromu a zranění dvou dětí a muže, pro něhož musel letět do Rožnova pod Radhoštěm záchranářský vrtulník. Původně idylická odpolední vyjížďka koňským povozem v podhůří Beskyd skončila dramatickou nehodou, ke které v místní části Uhliska vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Splašení koně v Rožnově pod Radhoštěm narazili s povozem do stromu, pro zraněného muže letěl vrtulník. (22. květen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

„Dvojice koní táhnoucích povoz, ve kterém cestoval dospělý muž a dvě děti, se během jízdy náhle splašila. Nekontrolovatelný povoz sjel z cesty a svou divokou jízdu ukončil až prudkým nárazem do stromu,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Nejhůře dopadl dospělý muž, jehož museli profesionální hasiči ze stanice Valašské Meziříčí a jednotky města Rožnov pod Radhoštěm transportovat přírodním terénem do vrtulníku letecké záchranné služby. Zraněné děti byly po ošetření převezeny sanitními vozy do nemocnice.

„Situaci na místě komplikovala také přítomnost splašených zvířat. Jeden z koní po nehodě utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kůň zůstal na místě nehody, kde bylo nutné zajistit jeho zklidnění a bezpečnost zasahujících složek,“ uvedla Javoříková.

Proč se zvířata splašila a přesné okolnosti a příčiny nezvyklého karambolu jsou nyní předmětem šetření dopravní policie.

