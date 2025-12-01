Rožnov pod náporem aut. Zmírnit hustou dopravu pomůže nový železniční přejezd

Petr Skácel
  8:52
Rožnovská radnice řeší hustou dopravu v tamějším průmyslovém areálu a ulici 1. máje, která je zejména v dopravních špičkách přetížená. Řešením má být vybudování železničního přejezdu z ulice 1. máje směrem na hlavní tah z Valašského Meziříčí na Slovensko.

Nová křižovatka v Rožnově pod Radhoštěm (leden 2025) | foto: Město Rožnov pod Radhoštěm

Byl by jednosměrný a vedl v místě stávajícího podchodu z průmyslového areálu mezi OC Billa a čerpací stanicí. Přejezd odlehčí zmíněné ulici, což podle radnice pozitivně ovlivní dopravu v celém Rožnově. Na křižovatce, která spojí nový přejezd se stávající hlavní silnicí, budou fungovat semafory.

„Jednosměrný výjezd z ulice 1. máje by umožnil řidičům odbočit jak na Valašské Meziříčí, tak i na Dolní Bečvu,“ uvedl starosta Jan Kučera.

Na přejezdu se má vybudovat také přechod pro chodce i cyklisty, který bude bezbariérově přístupný. „Toto řešení na jednokolejné trati s nízkou frekvencí vlakové dopravy bude bezpečné a efektivní,“ nepochybuje Kučera.

Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

„Jednou z variant byl také podjezd, ale s ohledem na charakter území je tato možnost nereálná,“ doplnila místostarostka Markéta Blinková.

Město o přejezdu minulý týden jednalo se zástupci Správy železnic (SŽ), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR a Spolku Průmyslového areálu Rožnov. Nyní zpracuje dopravní model a spočítá, kolik aut by touto křižovatkou denně projelo.

Patřila ke kritickým místům v Rožnově. Křižovatka je po rekonstrukci bezpečnější

„Hotový by měl být na jaře a na jeho základě pak dokončená studie,“ popsal Kučera s tím, že půjde o investici SŽ, která zajistí financování.

„Mělo by se jednat o standardní zabezpečený přejezd, který by měl splňovat podmínky dle normy, kde vzdálenost přejezdu musí být od křižovatky nejméně 30 metrů, aby se stojící auta vešla před přejezd a nevznikl by tu nějaký nebezpečný bod, který by mohl být pro řidiče nepřehledný,“ podotkl Karel Fridrich, manažer odboru projektování staveb SŽ.

Kritickým místem je křižovatka u Janíků

Rožnovská doprava dlouhodobě trpí náporem aut, za hlavní problém místní označují křižovatku U Janíků.

„Křižovatka u Rosavy i kdyby se rozšířila o odbočovací pruh doprava (od Tesly na světelnou), tak ten špunt vytvoří právě světelná křižovatka U Janíků. Co takhle dvoupásový kruháč? “ navrhl na sociální síti Martin Seidl.

Rožnov má zájem o budovu pošty pro nové kanceláře nebo byty. Služby zachová

„Rozšiřte křižovatku, tak aby se dalo normálně odbočit doprava bez toho, aby to blokovalo auto odbočující doleva, zrušte ten přechod blíž ke světelné a je vyřešeno,“ souhlasí Michal Kulišťák.

Možným rozšířením křižovatky U Janíků se bude zabývat zmíněná dopravní studie.

„Dokážu si představit, že z ní vzejde závěr, že bychom s touto křižovatkou měli něco udělat,“ reagoval starosta Kučera. „V této fázi řešíme primárně nový přejezd, uvidíme, co bude následovat.“

Rožnov nechá rozšířit školku, opraví sídliště a postaví dopravní hřiště

Ke zlepšení průjezdnosti Rožnovem má přispět i modernizace semaforů, do níž se město pustilo letos v létě. Šlo o lokality u obchodních center Billa, Lidl a Kaufland či ve zmíněné křižovatce U Janíka. Na hlavním tahu městem – od křižovatky u průmyslového areálu po křižovatku u Eroplánu – je devět světelných signalizačních zařízení od dvou různých dodavatelů.

„Historicky jsou v Rožnově dva softwarové systémy na řízení křižovatek, které spolu neumí komunikovat. Z toho pak vyplývají komplikace při nastavení zelené vlny,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Gross. „Proto chceme staré řadiče na křižovatkách a přechodech pro chodce nahradit novými a sjednotit je.“

Další modernizace semaforů je v plánu příští rok.

