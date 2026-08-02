„Město tak získává jedinečnou příležitost řešit tuto významnou lokalitu jako jeden celek. Následujícím krokem bude příprava odborné studie a návrhu budoucího využití budovy pošty i okolního veřejného prostoru tak, aby vzniklo dlouhodobě kvalitní a nadčasové řešení odpovídající potřebám obyvatel i významu této části centra,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
Město ovšem nechce řešit jen samotnou budovu pošty, jde totiž o jednu z nejvýznamnějších rozvojových ploch v centru města.
„Chceme otevřít diskusi o tom, jak by měl celý prostor v budoucnu fungovat a jaké služby, bydlení nebo veřejné funkce by měl obyvatelům nabídnout. Budeme hledat řešení s dlouhodobou hodnotou pro město i jeho obyvatele,“ vysvětlil starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
Původně se zvažovalo, že by se sem přestěhovaly některé agendy rožnovské radnice. Později město preferovalo vlastní byty, kterých je nedostatek. Ani tato myšlenka se však mezi zastupiteli nesetkala s jednoznačnou podporou.
|
Rožnov má zájem o budovu pošty pro nové kanceláře nebo byty. Služby zachová
Vznik městského nájemního bydlení je ovšem stále ve hře. V budově by po rozsáhlé rekonstrukci mohlo vzniknout více než třicet bytů určených například pro mladé rodiny, seniory nebo potřebné profese, jako jsou lékaři, zdravotní sestry či pedagogové.
Schválené usnesení nakonec nechává budoucí využití otevřené. Rožnovští zastupitelé o tom budou rozhodovat až později na základě výsledků studie, kterou si radnice chce zadat.
Poštovní služby se přestěhují
Provozovna České pošty každopádně zůstane v budově zachována ještě minimálně dva až tři roky. „Během této doby by mělo být jasno o dalším využití,“ doplnila mluvčí Kousalová.
Poštovní služby by se poté měly přestěhovat do nových prostor v ulici 1. máje, kde město počítá s vybudováním moderního zázemí odpovídajícího aktuálním potřebám pošty.
Součástí budoucího plánu města má být také využití vedlejší budovy a navazujících pozemků.
|
Stát v kraji zruší 14 poštovních poboček, starostové to chtějí zvrátit
„Jednou z možností je vytvoření zázemí pro technické služby, skladové prostory nebo parkování komunální techniky. Takové řešení by pomohlo zefektivnit údržbu veřejných prostranství,“ nastínil místostarosta Tomáš Gross (KDU-ČSL), který má na starosti správu majetku města a komunální služby.
Odkup areálu tak nepředstavuje pouze investici do jedné budovy, ale ovlivní budoucí podobu významné části centra Rožnova.
„Cílem města je připravit řešení, které propojí kvalitní veřejný prostor, dostupné bydlení, služby a další funkce tak, aby lokalita smysluplně sloužila obyvatelům i v dalších desetiletích,“ uzavřela mluvčí.