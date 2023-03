Přehrada jako na dlani. Rozhledna lidem ukáže stavbu i měnící se krajinu

„Chtěli jsme rozhlednu na takovém místě, z něhož budou mít lidé celou stavbu jako na dlani,“ vysvětlil starosta Vysokého Pole Josef Zicha. „Ať už půjde o výstavbu hráze, mostu, obslužných komunikací, vznik menších nádrží či odlesňování zátopy, to všechno bude vidět.“

Vyhlídka stojí u kopce Díly v jižním katastru obce, tedy v blízkosti vodní plochy. Zprava i zleva bude zátoka.

Starosta obce, která dvoumilionovou stavbu financovala, navíc zdůrazňuje návaznost vyhlídkové věže na cyklostezku. Ta vznikla loni a vede až k rozhledně. Je součástí sítě cyklotras, jež u Valašské Polanky navazují na cyklostezku Bevlava a spojují několik dalších obcí v regionu.

Podstavec rozhledny je z betonu, na něm pět dřevěných podlaží. „Celá rozhledna symbolizuje jehličnatý strom. Dole je silný kořenový systém a směrem ke koruně se zahušťuje, tedy je použito více prken těsněji vedle sebe,“ přiblížil architekt stavby Ondřej Zámečník ze společnosti m.aus.architects.

Vzhledem k zadání i rozpočtu se snažil o jednoduchý koncept. Architekti si lámali hlavu především s tím, aby rozhledna byla odolná a měla dlouhou životnost. Mohlo by totiž dojít k paradoxní situaci, že zatímco by přehrada ještě nebyla úplně dokončená, vyhlídková věž už by začala chátrat.

„Dřevo je materiál, který rychle degraduje. Byla tam obava, aby za pět deset let nezačalo uhnívat a rozhledna se nemusela zbourat,“ zmínil architekt.

Podobný osud potkal některé vyhlídkové věže na Uherskohradišťsku u slovenských hranic. „Abychom se tomu vyhnuli, využili jsme betonový základ a zdvojených sloupů. Díky tomu bude v budoucnu možné některé části rozmontovat a vyměnit, aniž by se musela rozhledna bourat,“ doplnil Zámečník.

Protože potrvá ještě roky, než se lidé budou kochat pohledem na přehradu, nabízí se otázka, zda rozhledna nevyrostla trochu předčasně.

„To si nemyslím. Jsou odtud vidět třeba Valašské Klobouky a hřebeny kopců v okolí, svou atraktivitu má už teď. A od příštího roku už začne i pohyb na staveništi,“ poznamenal Zicha s tím, že stavba i spolu s plánovaným otevřením památníku na Ploštině pomůže turistickému ruchu v okolí.