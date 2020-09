Metalové kapele zrušili na Zlínsku další koncert, prý je extremistická

Kapely Root a Törr měly ve vizovické sokolovně vystoupit dnes, kvůli pandemii koronaviru se však koncert přesunul na 21. dubna 2021.

Jenže letos v srpnu se změnilo složení výboru TJ Sokol Vizovice, která je vlastníkem budovy. A když provozovatel sálu žádal o jeho pronájem na tuto akci, měl smůlu.

„Obdrželi jsme stížnosti na kapelu Root a na zasedání prvního výboru 31. srpna výbor rozhodl pěti hlasy ze šesti, že koncert téhle extremistické kapely na Sokolovně jako soukromá organizace nechceme,“ uvedl na Facebooku předseda TJ Sokol Vizovice Jaromír Slezák.

Pro MF DNES pak dodal vysvětlení za celý výbor. Podle něj zohlednil jak vývoj kolem pandemie koronaviru, tak podněty obyvatel. Odmítá však, že by šlo o cenzuru.

„Nikdo těmto kapelám nezakazuje vystupovat ve Vizovicích, pouze jsme jako majitelé nemovitosti po důkladném zvážení všech okolností nepronajali prostory sokolovny, která je kulturní památkou a státem chráněným objektem,“ prohlásil Slezák.

Na kauzu upozornil web Orbis Metallum, podle něhož měla stížnost přijít od jednoho z nábožensky aktivních obyvatel Vizovic. „Výbor se nezaobíral náboženským vyznáním občanů, kteří se na nás obrátili,“ reagoval Slezák.

Kapela Root vzala situaci s nadhledem. „Opakuje se situace z Valašských Klobouků, asi je to v tomto regionu běžné,“ usmál se baskytarista Igor Hubík. „Mimochodem, teď jsme hráli na akci v jižních Čechách, kam nás pozvala univerzita. V Rumunsku jsme zase nocovali na české ambasádě. Zřejmě nevěděli, že jsme podle někoho údajně extremisté. Zrušený koncert mě mrzí hlavně kvůli lidem, kteří nám psali, že se na nás ve Vizovicích těší,“ poznamenal.

Farář: My jsme nic neorganizovali

Pořadatelka akce Soňa Matějková Lutonská, která má v sokolovně v pronájmu hospodu, nechtěla případ komentovat. Koncerty nejen blackmetalových kapel přitom ve Vizovicích pořádala i dříve a vždy se obešly bez potíží.

„Největší problém vidím v samotném důvodu, proč tak bylo rozhodnuto. Asi málokdo by čekal, že v roce 2020 se budou rušit koncerty z náboženských důvodů. Nevím, jestli je to víc komunistická nebo středověká praktika, ale je to špatně a stávat by se to nemělo. Ať už máme každý jakékoliv vyznání a jde o metal, rap nebo o cokoliv jiného,“ řekl Tomáš Ševčík, který ve Vizovicích organizuje srazy metalových fanoušků.

Vizovický farář Vít Hlavica upozornil, že pokud se na majitele budovy někdo obrátil, byla to jeho soukromá iniciativa. Farnost podle něj nic neorganizovala.

„Rozumím tomu, že některým křesťanům se propagace satanismu nemusí líbit. Jestli se však někdo veřejně ozval, vyjádřil svůj svobodný názor. A je pak na majiteli zařízení, jestli ho vyslyší, nebo ne,“ konstatoval Hlavica.

Informaci o zrušeném koncertě zaznamenala i vizovická místostarostka Alena Hanáková. Město však do sporu nemůže mluvit, Sokol je soukromou organizací.

„Vím, že na Sokolovně se podobné koncerty běžně konají, ale nikdy jsme kvůli nim neřešili žádný problém. Metalová komunita ve městě je silná, ostatně koná se tady i festival Masters of Rock,“ připomněla.

„Myslím, že pokud je nějaká hudba v mantinelech zákona, tak každý by měl mít právo poslouchat ji a dělat, co ho těší, jako je třeba chození na koncerty,“ uvedla Hanáková.