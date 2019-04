Čechmánkův pivovar chátrá, jeho prodejem se druhým rokem zabývá soud

Na budově je sice napsáno velkým písmem Pivovar U Lva, ale už několik let je zavřená a před jejím vchodem parkují auta. Navíc ji několikrát vykradli zloději.

To výstižně dokumentuje situaci kolem jejího prodeje v roce 2016, jehož zákonitost posuzuje na základě tří žalob brněnský krajský soud.

Zlínský pivovar s restaurací bývalého úspěšného hokejového brankáře a olympijského vítěze z Nagana Romana Čechmánka prodal v roce 2016 jeho insolvenční správce v elektronické dražbě za 7,78 milionu korun, přičemž řada věřitelů prodej kritizovala kvůli tomu, co mu předcházelo.

Insolvenční soud dražbu nejprve povolil, jenže šest dní před jejím konáním ji zrušil, což ještě pouhý den před ní potvrdil. Ve stejný den a jen o pár hodin později však své rozhodnutí změnil. I kvůli tomu se přihlásil jediný zájemce, přestože budovu chtělo získat více firem.

Uherskohradišťskému podnikateli Martinu Masaříkovi stačilo přihodit k vyvolávací ceně pouhých 50 tisíc korun. Nový majitel chtěl restauraci otevřít už v roce 2017, dodnes to ale neudělal a nevypadá to, že by se k tomu schylovalo.

„Ještě k tomu nebudu nic říkat. Nic se tam teď neděje, až bude něco aktuálního, můžu vám zavolat,“ reagoval Masařík na dotaz MF DNES.

Brněnský krajský soud se zatím snaží rozplést složitou situaci kolem elektronické dražby, kterou nakonec může i zrušit.

Žalobou ji napadl například právník Jakub Háj, který je insolvenčním správcem Čechmánkovy ženy Dagmar, jež má také dluhy. Podle něho byl pivovar s restaurací ve společném jmění manželů, tudíž se nemohl prodat jen v rámci Čechmánkova řízení.

„Máme odlišný názor na to, jestli měl (insolvenční správce Čechmánka, pozn. red.) prodávat veškerý společný majetek ve svém řízení, nebo jsme to měli dělat oba dva. V rámci insolvence byly o majetek vyvolané spory, přes které by podle mého názoru nemělo být prodáváno,“ přiblížil Háj. „To, jak probíhala dražba, si musí vyhodnotit věřitelé, o jejichž peníze jde,“ doplnil.

Věřitelé dražbu kritizují

Věřitelé dražbu kritizují, je mezi nimi i holding Synot, který však žalobu nepodal, protože už tak učinili jiní.

„Zbytečně bychom tím zahlcovali justici,“ uvedla už dříve mluvčí Synotu Magda Pekařová.

Podle Čechmánkova insolvenčního správce Jaroslava Brože bylo společné jmění vypořádáno a prodávat se mohlo.

„Žaloby na neplatnost dražby hodnotím jako účelové a ničím nepodložené. O jejich oprávněnosti rozhodne nestranný soud,“ prohlásil opakovaně Brož.

Soud ho sice už jednou odvolal, následně však odvolací soud původní rozhodnutí zrušil.

Další žaloby podávala Dagmar Čechmánková a společnost Four Design Factory ze slovenské Skalice. Městský soud v Brně řízení zahájil a vzápětí přerušil právě kvůli takzvaným incidenčním sporům, mezi než patří i pře o to, jestli byl pivovar s restaurací ve společném jmění manželů Čechmánkových.

O tomto sporu ještě brněnský krajský soud nerozhodl, avšak o několika jiných už ano. Celkem jde o 23 incidenčních sporů. Rozuzlení případu tak bude zřejmě ještě trvat několik měsíců, možná let.

Zlínský soud Čechmánka zprostil obžaloby z podvodu

Jiná soudní kauza, která se týká Čechmánka, má mnohem rychlejší spád. Zlínský soud na začátku dubna podruhé zprostil bývalého úspěšného sportovce obžaloby z podvodu, za který mu hrozilo až deset let vězení.

Podle státního zástupce připravil firmy, které pro něho stavěly právě i pivovar s restaurací ve Zlíně, o 15 milionů korun. Soudce však rozhodl, že nešlo o úmysl, ale o to, že Čechmánek špatně investoval. Žalobce se proti tomu odvolal, takže se případem bude opět zabývat Vrchní soud v Olomouci, který první zprošťující verdikt zrušil.