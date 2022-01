Život ve Zlínském kraji bude nákladnější, lidem zdraží teplo i voda

Rodina v třípokojovém bytě ve Vsetíně musí počítat s tím, že letos zaplatí měsíčně o zhruba 400 korun více než loni. Společnost Zásobování teplem Vsetín (ZTV) totiž zvýší ceny tepla o 40 procent.

„Růst výdajů domácností jsme chtěli omezit na nezbytné minimum, proto jsme do nové ceny promítli jen část zvýšených nákladů, jinak by byla daleko vyšší,“ uvedl Michal Chmela, předseda představenstva ZTV.

„Ačkoli jsme měli dodávky smluvně zajištěné na celý rok, museli jsme v rekordně krátké době najít dalšího dodavatele, protože původní obchodník nebyl schopen nasmlouvané dodávky garantovat. Plyn jsme museli nakoupit za aktuální ceny, které jsou čtyřikrát vyšší,“ dodal.

Pro obyvatele to bude citelné navýšení. „Takový nárůst samozřejmě bude znát, ale rostou všechny energie a my nemáme v teplárenské společnosti žádný podíl a nemohli jsme to nijak ovlivnit. Pochopitelně se to dotkne i městských budov, protože ve všech využíváme teplo z tohoto zdroje. Zvýšené náklady budeme zřejmě řešit rozpočtovým opatřením a hledat úspory,“ naznačil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Skokově narostla cena zemního plynu, uhlí, emisních povolenek i elektrické energie a zdražují i firmy v jiných městech a krajích. Více zaplatí za teplo i obyvatelé Zlína a Uherského Hradiště. Teplo ve Zlíně bude dražší o 18 procent a pro běžnou domácnost to bude znamenat navýšení o necelých 300 korun měsíčně.

Společnost CTZ, která provozuje teplárnu v Uherském Hradišti, navýší cenu tepla o 12,5 procenta. Náklady na teplo tak pro rodinu v bytě o velikosti 3+kk vyskočí v průměru o 130 korun měsíčně.

„Stoupla nám cena uhlí a hlavně zemního plynu, který využíváme k výrobě tepla a elektřiny v našich blokových plynových kotelnách,“ poukázal jednatel společnosti Kamil Ondra.

Nejdražší voda zůstane na Zlínsku

Kubík vody bude v kraji dražší zhruba o čtyři koruny. I tento nárůst vysvětlují vodárny zdražením energií, ale také zvýšením mezd, stavebních prací nebo povrchové vody. „Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází také v důsledku nárůstu nákladů na chemikálie a ostatní materiál,“ doplnil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž Ladislav Lejsal.

Právě tam bude rozdíl oproti letošnímu roku nejvyšší. Cena vody naroste o téměř pět korun za kubík a bude stát 88,11 koruny.

Na Zlínsku za vodné a stočné zaplatí jeden člověk za měsíc asi o deset korun více než v loňském roce, čtyřčlenná rodina o 40 korun. S cenou 94,44 koruny to pořád bude nejdražší voda v kraji. Na Vsetínsku bude kubík vody stát 91,08 koruny, na Uherskohradišťsku 88,77 koruny. Slovácké vodovody a kanalizace zásobují pitnou vodou téměř 115 tisíc lidí, téměř 81 procent obyvatel okresu.

Města nebudou zvyšovat poplatky za odpady

Dobrou zprávou je, že rodinné rozpočty ve velkých městech nezatíží další náklady za svoz komunálního odpadu, městskou dopravu nebo psy. Města je zvyšovat zatím nebudou.

Například ve Zlíně a Otrokovicích chtějí počkat na to, až obyvatelé zase začnou více používat hromadnou dopravu. Pandemie totiž způsobila jejich výrazný pokles, a tím také spustila diskusi o možném zdražování nebo omezování spojů. Nakonec k tomu zástupci měst nesáhnou a ceny i rozsah zůstanou stejné. Základní jízdné bude i příští rok stát 12 korun.

„Chceme dát dopravnímu podniku čas na to, aby se nadechl a získal zpět cestující, kteří hromadnou dopravou jezdili před covidovou dobou,“ nastínil primátor Jiří Korec.

MHD nebude dražší ani v Uherském Hradišti a Vsetíně, kde je základní jízdné stejné jako ve Zlíně, nebo v Kroměříži, kde stojí o korunu více.

Cestování veřejnými autobusy

Naopak více peněz lidé z kraje potřebují při cestování autobusy a vlaky mezi městy. Třeba jízda z Uherského Brodu do Brna stála před koncem roku 114 korun, nyní to je 135 korun a z Rožnova pod Radhoštěm do Zlína nezaplatí cestující 79 korun jako dříve, ale 93. Rozhodl o tom provozovatel, tedy Zlínský kraj. Nástupní sazba devět korun zůstává stejná, o 20 haléřů se ale zvyšuje cena za kilometr, a to na 1,20 koruny.

„Jako řádný hospodář musíme reagovat na aktuální ekonomickou realitu. Důvodem zdražení je nárůst všech nákladů, veřejná doprava kraj stojí stále více. Takto aspoň mírně snížíme schodek a veřejná doprava bude méně prodělečná,“ poukázal krajský náměstek pro dopravu Radek Doležel.

V polovině roku přijde další zdražení. Kraj rozdělí celý region na zhruba 120 zón a jízdné se už nebude odvíjet podle počtu ujetých kilometrů, ale počtu ujetých zón. V té době by podle Doležela měly platit i časové kupony pro výhodnější jízdné. Pravidelní cestující by díky tomu měli ušetřit.