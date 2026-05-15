Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Jana Fuksová
  15:51
Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V blízkosti evropsky významné lokality Rochus postaví developerská společnost 19 rodinných vil. Místní nesouhlasí.
Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště. Projekt je v souladu s krajinou, hájí se investor. Přípravné práce už začaly. (duben 2026) | foto: FB stránka Zachraň Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....
Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....
Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....
Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....
6 fotografií

Lokalita Rochus, která se rozléhá na 60 hektarech, je už dvacet let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000.

V její těsné blízkosti začal před několika týdny stavební ruch, což zvedlo odpor některých obyvatel. Nesouhlasná petice má zatím asi 150 podpisů. „Výstavba projektu je podle našeho názoru nevhodná a obáváme se postupné degradace tohoto území i jeho okolí,“ píše se v petici.

Její zakladatelkou je Anežka Marčíková z Uherského Hradiště. „Přestože je její vliv formálně hodnocen jako mírně negativní či neutrální, obáváme se, že může v praxi představovat dlouhodobý proces urbanizace citlivého území.“

Amfiteátr Rochus získá dětskou zónu. Město chce postavit i větrný mlýn

Na sociálních sítích se k tomuto tématu otevřela široká diskuse, ve které lidé vyjádřili především negativní názory na stavbu. Vadí jim aktuální budování nové příjezdové komunikace do této lokality i plánovaná stavba devatenácti jedinečných rodinných vil.

Poukazují také na přírodní bohatství. V území se vyskytuje například chráněný motýl bourovec trnkový, kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný, je zde třicet druhů rostlin, které patří do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR, a žije zde přes sto druhů ptáků, z nichž téměř třetina je chráněna zákonem.

„Místa, kam jste mohli po práci zajít na procházku, vzít děti ven a jen tak se dívat do krajiny – na Moravu, Buchlov i naše město – pomalu mizí,“ uvedl jeden z příspěvků.

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

„Pokud je zabíráno na zastavění území tohoto přírodního charakteru, mělo by to být jen pro účely smysluplného veřejného zájmu. Třeba na vybudování školky, skautské základny nebo stanice ochránců přírody,“ napsal v diskusi Petr Slinták.

„To by mělo rozumné opodstatnění. Rozparcelování pro movité investory je chybou jdoucí proti veřejnému zájmu. A chybou rozhodnutí zastupitelů i veřejnosti, která se měla proti tomuto záměru postavit dříve a odhodlaněji,“ dodal.

Domy vyrostou na soukromém pozemku s plochou třinácti hektarů. Postaví je společnost Reality Rochus SE, která v posledních letech stavěla řadové rodinné domy u hlavní cesty v uherskohradišťské části Jaktáře. Zájemcům nabízí místo s „exkluzivní lokalitou s neopakovatelnými výhledy na okolní krajinu“.

V Uherském Hradišti mohou přibýt tisíce lidí, má nové lokality pro bydlení

„Celá kritika je postavena na hluboké neznalosti území, nerespektování soukromého vlastnictví a platné legislativy, v souladu které byl celý projekt povolen,“ upozornil projektový manažer společnosti Martin Kroča s tím, že kontaktovali také autorku petice.

„Veřejnost nabyla dojmu, že záměr vzniká v chráněné oblasti Natura 2000, což není pravda. Taky vnímáme, že pejskaři mají strach, že již dál nebudou moct do lokality chodit venčit pejsky, ale opak je pravdou.“

Společnost upozorňuje, že celý záměr získal důležitá povolení, například od Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. Před dvěma lety také místní zastupitelé schválili změnu územního plánu v této lokalitě na plochy pro výstavbu. Předchozí plán počítal se stavbou lyžařského areálu a sportoviště.

Opozice se chce peticí zabývat

„Naším cílem bylo minimalizovat rozsah výstavby, což se podařilo. Lokalita s devatenácti rodinnými domy bude pro okolí i přírodu výrazně menší zátěží než původně uvažovaný rozsáhlý sportovní areál. A rodinné bydlení v tomto rozsahu je klidnější a méně náročné i z hlediska dopravy,“ zdůvodnil schválení nového územního plánu starosta Stanislav Blaha (ODS).

Vypracované odborné posudky se shodují, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Nová příjezdová komunikace také dostala stavební povolení.

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Krajský úřad zároveň vydal stanovisko k vlivu staveb na soustavu Natura 2000 ve smyslu, že „hodnocený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.

Přesto se někteří opoziční zastupitelé chtějí k plánované výstavbě vrátit a zabývat se i peticí občanů.

„Lidem to není lhostejné a to je nejdůležitější. Jsou to citlivé věci, které je potřeba lépe komunikovat. Když se mění územní plán, tak je to obrovský dokument, ve kterém se člověk nemusí dobře orientovat. Proto je potřeba podobné projekty transparentně dopředu diskutovat, což se v tomto případě nestalo,“ tvrdí opoziční zastupitel za Piráty František Elfmark.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské...

Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické...

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:51

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

15. května 2026  11:01

Do autobusu plného seniorů vracejících se z výletu naboural osobák, sedm zraněných

Sedm zraněných seniorů si vyžádala srážka autobusu s autem ve Zlíně, záchranáři...

Vraceli se z výletu, místo v domově seniorů ale někteří účastnicí zájezdu skončili ve čtvrtek odpoledne na urgentním příjmu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Střet autobusu s osobním vozem...

15. května 2026  10:44

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií naštěstí...

15. května 2026  9:09

Kameny zmizelých ve vizovických ulicích připomínají rodiny majitelů pálenic

Ve vizovických ulicích se objevily kameny zmizelých, připomínají majitele...

V ulicích Vizovic se objevily první kameny zmizelých, které připomínají oběti nacistického režimu. Nacházejí se v ulicích Štěpská a Slušovská a jsou věnovány rodinám Singerů a Jelínků, které byly...

14. května 2026  15:36

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:45

Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží

Modernizace semaforů na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje. (květen 2026)

Řidiči i chodci musejí počítat s dalšími omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu...

14. května 2026  8:45

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

Hasiči odstraňují skvrny z hladiny řeky Moravy, mohlo jít o ropnou látku

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla v úterý odpoledne zatím přesně neurčená látka. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření, a pomocí...

12. května 2026  21:06,  aktualizováno  13. 5. 15:36

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Agresivní muž se pokusil zapálit benzinku, katastrofě zabránila pohotová obsluha

ilustrační snímek

Osmatřicetiletý opilý muž se podle policie pokusil loni v říjnu zapálit čerpací stanici ve Zlíně, když zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Oheň uhasila pracovnice pumpy. Ještě předtím muž udeřil...

13. května 2026  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.