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Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Milan Libiger
  16:27aktualizováno  16:40
Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole ohořelé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (23. července 2026) | foto: PČR Zlínský kraj

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...
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Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké části shořel před dvěma týdny, je totiž silně narušená. Stavební úřad ve čtvrtek vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění torza budovy.

„Byla využita speciální dronová technika Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a dálkově řízený robot Pyrotechnické služby Policie ČR,“ potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková.

„Veškeré poznatky z ohledání jsou nyní předmětem dalšího vyhodnocování. S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace,“ doplnila.

Hasiči dohasili výškovou budovu a chystají předání. Majitel chce, aby ještě zůstali

Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení, za což viníkovi může hrozit až pět let vězení. V součinnosti s hasičským sborem zjišťuje i příčinu požáru, která zatím není známá. Vyšetřování bude trvat několik měsíců.

Vyšetřovatelé chtějí popsat soustavu světel

Jisté je zatím jenom to, že oheň vzplanul v 9. patře výškové budovy. A právě tam se musel robot dostat, což se mu navzdory složitému terénu podařilo.

„Vynesl odsud elektronické zařízení a části osvětlení, konkrétně zářivky. Budeme je zkoumat na odborných pracovištích,“ upřesnil náměstek ředitele zlínských hasičů Zdeněk Otrusina, který byl i velitelem při likvidaci požáru.

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Jedna z vyšetřovacích verzí, o níž mluví i někteří majitelé firem, které v ní působily, spočívá v tom, že zářivka spadla na papírové krabice, v nichž byly uloženy boty či oblečení. „Potřebujeme proto soustavu světel popsat. Zjistit její chování, vydefinovat možné závady,“ popsal Otrusina.

Robot se dostal nahoru po únikovém schodišti uvnitř budovy. Ta hasičům umožnila, aby zpočátku zasahovali uvnitř. A byla málo poškozená. „Robot se dostal několikrát až nahoru, ale musel si místy složitěji klestit cestu,“ předestřel Otrusina.

Při ohledání požáru byl robot poprvé

Robot je vybavený pásy i koly. Když narazil na schodišti na hasičskou hadici, v níž byly zbytky vody, byla to komplikace, kterou ale nakonec zvládl. Pak pomocí teleskopické ruky získal potřebné předměty, které dopravil dolů.

9. července 2026

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Je vybavený kamerami a řízený na dálku. V provozu vydrží bez nabití baterií přes dvě hodiny.

Není určený přímo na tuto činnost a hasiči ho při ohledání požáru využili vůbec poprvé. Mělo to své důvody, především bezpečnostní.

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„Chtěli jsme robota vyzkoušet na odebírání vzorků, kde je to nebezpečné pro člověka,“ zdůraznil Otrusina.

Ocelová výztuž sloupů v budově je místy obnažená a rezaví. Statika budovy je natolik narušená, že se bude muset zbourat. Kdyby lidé stoupali nahoru po schodech, byl by to hazard s jejich životy.

Hasiči a policisté se i tak mohli podívat, jak to dnes vypadá v 9. patře budovy. Prakticky všechno zařízení, jež bylo ve stropě, je na zemi: kabely, trubky, lišty i požární sádrokartonové desky, které se rozpadly na prach. Pro hasiče a policii tímto zásahem práce na místě skončila. Budovu by měl její majitel, jímž je společnost Cream, převzít v nejbližších dnech.

Stavební úřad nařídil odstranění torza

Stavební úřad vydal ve čtvrtek rozhodnutí o neodkladném odstranění torza budovy, a to především na základě posudku statika.

„Lhůty jsou stanoveny podle jednotlivých činností v hodinách, případně ve dnech, například u zajištění odpovědných osob. Celé odstranění pak v řádu měsíců,“ naznačil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od doručení poslednímu účastníkovi řízení a odvolání nemá odkladný účinek. Už minulý týden stavební úřad vlastníkovi nařídil do 24 hodin vybudovat oplocení v bezpečné vzdálenosti, kterou určil statik.

„Obě rozhodnutí navazují na ukončení zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, aby v řešení nastalé situace nebyly žádné prodlevy,“ dodal Melzer.

Společnost Cream dostala rozhodnutí úřadu do datové schránky, komentovat ho však zatím nehodlá. „Jakmile se s ním seznámíme, tak zveřejníme další kroky, které budeme ve věci konat. Obratem reagovat nebudeme,“ sdělil mluvčí Creamu Marcel Schmidt.

9. července 2026
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