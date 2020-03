Hrozí, že firmy nebudou mít komu dodávat, říká šéf hospodářské komory

Když před pár dny pneumatikárna Continental Barum, která je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji, oznámila dočasné zastavení výroby, nešlo zřejmě o ojedinělé opatření mezi zdejšími podniky. Brzy se mohou objevit další firmy, které k podobnému kroku kvůli pandemii koronaviru přistoupí. Nejvíce ohrožené jsou ty, které působí v automobilovém průmyslu, protože mezinárodní výrobci aut zastavují výrobu.

„Pokud jsou firmy v kraji navázané na automobilový průmysl, tak bych očekával, že omezí výrobu. Velcí výrobci – a nejde jen o Škodu, ale třeba Iveco nebo Peugeot – už to udělali nebo udělají. Dotkne se to každého v tomto řetězci,“ upozornil předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal, který současně řídí firmu Promens, jež dodává plastové díly právě významným automobilkám.

Vaše společnost to také pocítí?

Ano. Určitě část dubna v práci nebude všech více než 300 zaměstnanců. Myslím si, že úplně přerušíme výrobu na týden, dva. Rozhodli jsme se, že se nebude pracovat druhý týden v dubnu. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet.

Důvodem je fakt, že nebudete mít komu dodávat zboží, podobně jako jiné firmy v automobilovém průmyslu?

Přesně tak, nebude komu dodávat. Automobilky nechtějí mít zásoby. Kdyby je chtěly mít na několik týdnů, tak by k tomu potřebovaly dodatečné prostory, obaly a další věci. Dnes je celý dodavatelský řetězec nastavený tak, že se dodává jen takové množství zboží, které je nezbytně nutné. Předpokládal bych, že výrobní firmy, které jsou do takového řetězce zapojené, budou mít výrobní pauzu.

Dáte lidem dovolenou, nebo zůstanou doma s částí platu?

Zaměstnanci mohou být doma a pobírat 60 procent platu, je tam i možnost dovolené. Zatím to zvažujeme a počítáme.

Máte coby předseda hospodářské komory informace o tom, jaké další firmy ve Zlínském kraji můžou omezovat výrobu?

Mám představu, ale nebudu nikoho jmenovat. Když chtějí společnosti dát lidem dovolenou, potřebují to rozhodnout s předstihem čtrnácti dní. Tento týden o tom budou rozhodovat téměř všechny firmy, které mají převážnou část produkce vázanou na automobilový průmysl.

Ostatní společnosti na tom budou lépe?

Bude to individuální, podle toho, jak budou virem zasaženy, včetně jejich dodavatelů a zákazníků.

Co do struktury průmyslu s ohledem na současnou situaci, liší se Zlínský kraj od zbytku republiky?

Je tady hodně výrobních firem a manuální práce, takže firmy jsou citlivější na větší nemocnost. Pokud je větší podíl průmyslu, který není vázaný na roboty, a dělníky nemůžete poslat pracovat domů, jste daleko zranitelnější.

Laik by řekl, že každá větší společnost je ohrožená.

Je to tak. U společnosti, která má stovky pracovníků, je pravděpodobnost nákazy vysoká.

Co pro velké podniky v regionu znamená omezení výroby?

Omezení patří k byznysu. Doufám, že když se výroba někde zastaví, tak ne na více než měsíc. Kdyby se to stalo, mohlo by to vést k ohrožení firem. Každý bude hledat cesty, jak se udržet nad vodou, ale dlouhodobější výrobní výpadek by mohl mít závažnější důsledky, než si dovedeme představit.

Jak dlouho by podle vás uzavřené firmy přežily?

Je to individuální. Pokud by výpadek trval déle než měsíc a firma by nebyla stabilní, může ji to výrazně poškodit a možná některou i položit. Samozřejmě klíčovou roli bude mít také stát a forma podpory pro podnikatele.

Je možné zajistit, aby se koronavirus do firem nedostal a nešířil se tam?

Velmi obtížně. Je to spíše na odpovědném chování lidí. Firmy dělají opatření, ale všechno uhlídat nemohou. V naší společnosti zaměstnanci nosí roušky, sami jsme si namíchali dezinfekční prostředky, i roušky si sami šijeme. Rozšířili jsme jídelnu a u každého stolu je jen jedno místo. Dva lidi z managementu jsem poslal pracovat domů, protože kdybych nákazu dostal já s dalšími kolegy, tak bychom se mohli vystřídat. Myslím, že jsme riziko přenosu nákazy snížili, jak jsme teď nejlíp byli schopni.

Jistotu ale nemáte.

Nevíme, jestli někdo z našich zaměstnanců není aktuálně nakažený. Jediným řešením by bylo, pokud bychom mohli naše zaměstnance povinně otestovat. Firma by každému zaplatila test a bylo by to jasné. Teď to ale nevidím jako reálné. Koronavirus vnímám jako infekční onemocnění, jehož dopad potřebujete hlavně rozložit v čase, aby nás nesmetlo jako tsunami a my mohli fungovat dál.