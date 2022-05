Studenty z ostrova u Afriky nadchla zlínská zoo, poprvé viděli slona

Réunion leží východně od Madagaskaru a je nejjižněji položeným zámořským regionem Francie. Od Paříže ho dělí 9 921 kilometrů, od Zlína ještě víc. Cesta tam trvá 24 hodin. Protože ale jde o území Evropské unie, jsou tamní školy zapojené do unijního projektu Erasmus+.

„V kontaktu jsme už osm let, dva roky spolu pracujeme na projektu,“ vysvětlila učitelka francouzštiny Iva Adámková. Týká se mnoha oblastí, tomu odpovídá i název Bohatství různorodosti. Jeho dominantním tématem je trvale udržitelný rozvoj.

Závěry studentských prací budou veřejné, zlínské gymnázium připraví výstavu deníků, které si při aktivitách vedli.

Během devíti dnů skupina viděla environmentální centrum ve Vysokém Poli, ekologické projekty v Hostětíně, koncert zlínské filharmonie a poznala i Kroměříž a Prahu. „Jsou hodně překvapení z našich lesů a z toho, že je máme tak blízko,“ říkala Veronika, studentka zlínského gymnázia na Lesní čtvrti. Bydlí nedaleko školy a týden měla doma studentku Lise.

„Byli jsme na Pustevnách, kde ještě zůstala trocha sněhu. Ty tři metry čtvereční jí udělaly tak ohromnou radost, jakou jsem snad ještě neviděla,“ smála se Veronika.

Do naplánovaných akcí zasáhla pandemie, takže nejdřív se studenti potkávali virtuálně. Každá škola si naplánovala vlastní akce a společně je pak sdíleli při online setkáních. „My jsme třeba čistili les a byli v záchranné stanici pro želvy, v Saint-Pierre zase uspořádali dobročinnou sbírku a nakoupili krmení pro útulek. Předávali jsme si zážitky a zkušenosti,“ podotkla Adámková. Praktické zpracování a různorodost nápadů ocenil Člověk v tísni nominací na cenu Gratias Tibi.

Rodiny na Réunionu společně tráví více času

Loni na podzim se po několika odkladech mohli zlínští studenti konečně vydat na dalekou cestu. „Je tam krásná příroda, pro nás zvláštní,“ vypráví studentka Veronika. „Největší zážitek mám ale z toho, jak tam fungují rodiny. Jsou neustále spolu: od snídaně, cesty do školy a do práce, odpoledne, pořád jsou spolu. Zatímco my se doma s rodiči potkáme večer.“

Celý Réunion rozlohou odpovídá území Moravy a Saint-Pierre má 80 tisíc obyvatel, tedy podobně jako Zlín. Je to však jiný svět. „Na Réunionu je neuvěřitelné množství druhů motýlů a ptáků. Ale nemají tam velké savce,“ všimla si učitelka zlínského gymnázia Petra Hečková.

I proto vzali zámořské školáky do zoo v Lešné. „Pro některé to bylo poprvé, co viděli slona nebo žirafu,“ upozornila Hečková.