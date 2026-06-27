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Salátek pro úředníka, řízek pro dělníky. Vedra odhalila rozdíly na talíři

Petr Skácel
  8:57

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V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci poledních meníček spíše lehčí jídla. Foto z restaurace Myslivna (červen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Letní vedra se neprojevují jen na návštěvnosti koupališť nebo spotřebě zmrzliny. Výrazně ovlivňují také to, co si lidé objednávají v restauracích. Zatímco během chladnějších měsíců sahají hosté častěji po omáčkách, guláších nebo pečených masech, v horkých dnech dávají přednost lehčím a svěžejším pokrmům. Shodují se na tom provozovatelé restaurací a bister ve Zlíně.

Zároveň však upozorňují, že existuje skupina strávníků, u níž počasí nehraje téměř žádnou roli. „Je to hodně podle profese,“ podotkl provozovatel Myslivny Zdeněk Babulík. Podle něj si lidé pracující v kancelářích častěji vybírají lehčí pokrmy, zatímco řemeslníci chtějí vydatné jídlo bez ohledu na venkovní teploty.

„Když přijdou řemeslníci, většinou chtějí pořádné jídlo, aby je zasytilo. Ti z kanceláře si dají salát a těstoviny,“ popisuje rozdílné stravovací návyky svých hostů.

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Podobnou zkušenost mají v Hospůdce na Kovárně ve Zlíně. „Je poznat, že lidé teď více chtějí rýži, různé fresh věci, někdy si dají jen polévku a pak moučník,“ řekla provozovatelka Zuzana Baťová.

Vedra se podle ní promítají i do návštěvnosti restaurací. V poledne bývá hostů méně než obvykle, večer se však situace mění. „Obědy jsou v horku slabší, ale večer lidé přijdou na pivo a něco si k němu dají i na jídlo,“ zmínila Baťová.

„Když je hezky, snažíme se mít v nabídce minimálně jeden salát a jedno lehčí jídlo. Někteří lidé to teď vyžadují,“ souhlasí Jiří Čechmánek, který provozuje Restauraci Vyhlídka na zlínském sídlišti Jižní Svahy.

V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci poledních meníček spíše lehčí jídla. Foto z restaurace Myslivna (červen 2026)
V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci poledních meníček spíše lehčí jídla. Foto z restaurace Myslivna (červen 2026)
V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci poledních meníček spíše lehčí jídla. Foto z restaurace Myslivna (červen 2026)
V restauracích ve Zlíně mění jídelníčky a v letním horku nabízejí v rámci poledních meníček spíše lehčí jídla. Foto z restaurace Myslivna (červen 2026)
4 fotografie

Omáčky v létě moc neletí

Podle Petra Zeliny, provozního ředitele Bistrotéka Valachy, je takový návyk během horkých dnů přirozený. „Hosté ve velké míře dávají přednost lehčím a svěžejším jídlům, naopak často vynechávají těžké omáčky a sytější pokrmy. V létě proto roste obliba salátů, ryb, grilovaných specialit nebo jídel s čerstvou zeleninou a ovocem,“ vypozoroval.

„Na tento trend reagujeme i v našem menu. Pro letní sezonu jsme například zařadili listový salát s krevetami, grepem, citrusovým dresinkem a bylinkovou bagetou, který je lehký, osvěžující a mezi hosty se těší velké oblibě,“ dodal.

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I zde přidávají na léto více salátů a lehčích jídel. „Ale musíme vyhovět všem zákazníkům a někteří si rádi dají v letním období klidně i svíčkovou,“ konstatoval Zelina.

Změny ve stravovacích návycích pozorují rovněž v bistru Na Špagety & Co Donut. Provozní Marek Cooper si všiml, že zákazníci nyní dávají přednost jednodušším pokrmům připraveným z menšího množství surovin. Oblíbené jsou například těstoviny s bazalkovým pestem, špagety aglio olio nebo tuňákovou omáčkou.

„Lidé si méně objednávají smetanové omáčky a těžší jídla s masem,“ potvrdil Cooper.

Koleno a guláš za každého počasí

Ani v tropických dnech však zcela nemizí zájem o tradiční českou kuchyni. V Myslivně patří mezi stálice koleno na pivu nebo řízek. „V pondělí bylo koleno první vyprodané,“ poznamenal Babulík.

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Mezi nejžádanějšími jídly i nadále zůstávají osvědčené klasiky jako například smažený sýr. „Nebo náš guláš, na který se chodí za každého počasí. A řemeslníci se musí najíst kdykoliv, těm je vedro v podstatě jedno,“ popsala Baťová.

V Bistrotéce Valachy je bez ohledu na roční období, počasí nebo aktuální trendy dlouhodobě nejprodávanějším jídlem smažený sýr na přepuštěném másle s vařenými máslovými bramborami ve slupce, s pažitkou a tatarskou omáčkou. „Ten u našich hostů doslova vítězí na plné čáře. Velmi vysoko se v prodejnosti pravidelně drží také burgery a vepřová panenka, které patří mezi stálice našeho jídelního lístku,“ uvedl Zelina.

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