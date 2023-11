Lodní restaurace z Kudlovské přehrady zmizí, ustoupí čištění vodního díla

Přibližně v polovině roku plavidlo odstraní tak, že ho rozebere. Na podzim by se měla nádrž vypustit a připravit na vyčištění v následujících dvou letech. Odbahnění, které je nutné, vyjde na 22 milionů korun. Snahy o vyčištění trvají už téměř dvacet let, ale jejich realizaci bránila loď Bárka, která na ní kotví od roku 2004.

„Důvodem je, že nádrž nebylo možné bez finančně náročné stabilizace lodi vypustit. Ani odbahnění pomocí plovoucího bagru a sacího potrubí by se neobešlo bez nutnosti řešit, a to i do budoucna, stabilitu lodi,“ sdělil primátor Jiří Korec. Zajištění plavidla by stálo asi tři miliony korun.

Město se bude muset domlouvat s Povodím Moravy, kdy přesně se přehrada vyčistí a kdo to zaplatí. V tom shoda zatím nepanuje. „Chceme se potkat a říci si, jaké jsou možnosti. Není to ještě definitivní,“ uvedl Korec.

Povodí Moravy by se po vypuštění mělo postarat o opravu hráze a vodního přepadu. „Nejsou v dobrém stavu a vyžadují opravu, která nebyla možná, protože hladina nebyla snížená. Riziko protržení hráze ale nehrozilo,“ ujistil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Čištění přehrady nebude jednoduché, budou se z ní muset odstranit náletové dřeviny a postavit sjezd pro těžkou techniku. Pak nastane vypuštění, ale bude také třeba vybudovat provizorní koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže.

Přes zimu by měly vymrznout sedimenty na dně, následně se začnou těžit a odvážet. Udělá se i pyrotechnický průzkum, vybuduje sedimentační jímka a upraví břehy s úkryty vodních živočichů.

„Až poté se bude nádrž znovu postupně napouštět,“ podotkl mluvčí radnice Tomáš Melzer. „Předpokládá se, že práce by mohly začít v říjnu 2025 a skončit na závěr roku 2026. V další etapě by následovala úprava okolí nádrže se vzrostlou zelení,“ doplnil.

Zlín zatím nemá konkrétní představu o budoucím využití vodní plochy, podle primátora má však velký potenciál. Další loď tam nebude. Uvažovalo se o tom, že by se horní část stávajícího plavidla mohla po rozebrání přesunout na některé dětské hřiště. To je ale nereálné, protože k tomu jsou třeba certifikace.

Přehrada vznikla v letech 1931–32 jako zdroj vody pro hašení požárů. Dnes plní estetickou funkci a je rybářským revírem. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je ale kvůli vrstvě bahna v současnosti menší.