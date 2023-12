Vánoční večírky firmy na Zlínsku omezily. Buď nebyly žádné, nebo jen malé

„Je to slabší asi o třicet procent. Firmy šetří, protože nevědí, jestli budou mít na elektriku a na plyn. Večírky tolik nepotřebují, možná raději dají lidem bonus ve výplatě,“ uvažuje Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně restauraci Canada Pub a pivnici U Osla.

Také běžných hostů chodí méně, a to ze stejných důvodů. Šetří, protože je všechno dražší. „Je poznat, že pracovních večírků je méně. Navíc firmy nedělají akce tak honosné. Dříve si zabraly celou hospodu, teď už to nebývá. Rezervace na večírky pořád máme, jsou ale v komornějším duchu,“ shrnula majitelka zlínské Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová.

„Největší zájem je o pátky, případně soboty, aby pak lidé nemuseli jít do práce. V pátek bychom potřebovali dvojitou hospodu, ale všední dny jsou docela poklidné,“ zhodnotila situaci.

Výjimkou nejsou ani podniky ve zlínském Obchodním domě, ať už jde o Bistrotéku Valachy, Galerii Desítku, nebo Bar 1931. „Kdybych porovnala listopad letošního a loňského roku, zaznamenali jsme propad v obratu o zhruba patnáct procent. Je patrný odklon od velkých firemních akcí, ale zase se zvýšil zájem o menší akce pro dvacet až šedesát lidí,“ přiblížila vedoucí Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.

„Kdybych vzala tržby za oba měsíce, tak jsme na úrovni loňského roku,“ dodala. Podniky v Obchodním domě se mohou doplňovat, protože je každý určený na trochu jinou kapacitu zákazníků, což většina provozovatelů nemá.

Lidé přecházejí na levnější pivo

Příští rok se navíc kvůli vládnímu daňovému balíčku u piva zvyšuje DPH z 10 na 21 procent. Hospodští předem říkají, že toto zdražení na svých bedrech neponesou, tudíž si bude muset zákazník opět připlatit. Hospody přitom zdražovaly většinou i během letoška a loňska.

„Podle mě nikdo z provozovatelů nebude chtít nést v plné výši náklad za to, že musí odvádět více peněz státu. Proto od roku 2024 poskočíme v cenách. Lidé to ucítí poměrně dost ve svých peněženkách. A určitě se to promítne i do návštěvnosti,“ tuší Stavjaňová s tím, že konkrétní ceny ještě nemá stanovené.

Například v tradiční zlínské restauraci Myslivna už ale vědí, že půllitr plzeňského piva bude stát 68 korun, zatímco dnes je to 62. Zdražovat budou „jen“ o deset procent. „Nedokážu říci, jak se to projeví v návštěvnosti. Plzeň je prémiová značka a děláme pro její kvalitu maximum,“ uvedl Zdeněk Babulík, jenž provozuje restauraci Myslivna a dva podniky na Hotelu Zlín.

S tím, jak se plzeňské pivo průběžně zdražuje, se zvyšuje prodej levnějších deseti a jedenáctistupňových piv. Podle hospodských je zásadní, že už byla prolomena psychologická hranice šedesáti korun. A cena se teď blíží dokonce sedmdesáti korunám. „V Praze je to docela běžné, ale tady to může být problém,“ obává se Babulík.

Celkově je poznat nejistota. „Některý podnik může i skončit. Lidé myslí nejdříve na energie a jídlo, pak teprve na pivo,“ uvedl Šenkeřík. „Myslím si, že zvyšování DPH u piva není dobrý nápad. Pivo je pro nás svátek, má tradici, jsme národ pivařů. Zvýšení DPH je zbytečné a jde proti tomu,“ domnívá se.

„Nevím, co nás čeká. Vůbec si to nedovedu představit. Bude to boj o zákazníka. Jsme naštěstí zavedená hospůdka a staráme se o ni jako rodina,“ poznamenala Baťová.

Ještě větší obavu mají v hospodách v obcích, kde je slabší kupní síla obyvatel. Pokud by tam bylo dražší pivo, zákazníků by bylo určitě méně. „Lidé by nechodili tak často. Už při zdražování energií reagovali takto, proto jsme se přesouvali do menšího prostoru. Úbytek hostů od začátku koronaviru máme minimálně padesát procent,“ odhadl provozovatel restaurace Randevů v Loukově Martin Koutný.

Nejen na vesnicích si navíc lidé často kupují levná lahvová piva v supermarketech a pak je popíjejí v garážích či v létě pod pergolami na dvorech rodinných domků. „Může to na nás mít existenční dopad. Máme hospodu od roku 1998 a nepamatuji si tak složité časy,“ dodal Koutný.