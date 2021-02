Zlín pošle seniorům respirátory, dostanou jich zdarma pět do schránek

Vakcínu dostala skoro třetina lidí nad 80 let Ve Zlínském kraji je proti covidu-19 zatím očkováno 30 procent seniorů starších 80 let. V kraji jich žije asi 27 tisíc. Očkováni jsou již lidé v pobytových sociálních zařízeních, v domech s pečovatelskou službou zbývá očkovat přibližně 1 200 lidí. Vakcínu dostala také již větší část zdravotníků. Očkování skupiny I. A, do níž patří klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb, zdravotníci a senioři nad 80 let, by mělo být hotové na konci března.