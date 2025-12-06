Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jana Fuksová
  15:00
Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v částečně přepracované verzi v sedmi různých sbornících.

Psal se rok 2002, když Milan Adámek dokončil postgraduální studium na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně v oboru technická kybernetika. O šest let později odevzdal habilitační práci a získal titul docent na Fakultě aplikované informatiky.

Právě v tomto mezidobí vznikly články, které nyní zkoumá Etická komise UTB kvůli možnému porušení akademických standardů, konkrétně autoplagiátorství. Adámek je třetím rokem jejím rektorem.

Jde o výzkumné práce na téma Měření průtoku malých plynů a Modelování a návrh mikroprůtokových senzorů.

Redakce iDNES.cz oslovila odborníka na plagiátorství, aby texty posoudil. Zjistil, že v letech 2003, 2007 a 2008 se objevily v pozměněné, částečně přepracované nebo částečně rozšířené verzi v sedmi sbornících.

Plagiátorské aktivity nemají promlčecí lhůty a navíc v tomto případě se jedná o trvalé benefity spojené s akademickými tituly a funkcemi.

Petr Sáhabývalý rektor zlínské univerzity

