Psal se rok 2002, když Milan Adámek dokončil postgraduální studium na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně v oboru technická kybernetika. O šest let později odevzdal habilitační práci a získal titul docent na Fakultě aplikované informatiky.
Právě v tomto mezidobí vznikly články, které nyní zkoumá Etická komise UTB kvůli možnému porušení akademických standardů, konkrétně autoplagiátorství. Adámek je třetím rokem jejím rektorem.
Jde o výzkumné práce na téma Měření průtoku malých plynů a Modelování a návrh mikroprůtokových senzorů.
Redakce iDNES.cz oslovila odborníka na plagiátorství, aby texty posoudil. Zjistil, že v letech 2003, 2007 a 2008 se objevily v pozměněné, částečně přepracované nebo částečně rozšířené verzi v sedmi sbornících.
Plagiátorské aktivity nemají promlčecí lhůty a navíc v tomto případě se jedná o trvalé benefity spojené s akademickými tituly a funkcemi.