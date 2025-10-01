Po první výpravě Tomáše Bati do Indie na přelomu let 1931 a 1932 následovalo v dalších letech vícero mezikontinentálních leteckých cest. Nejvíc vyniká výprava šéfa firemního exportu Siegfrieda Meisla až na nejjižnější cíp Afriky na jaře roku 1934.
Pilotem byl na této dobrodružné výpravě Emil Forejtník. Tento legendární baťovský pilot se narodil 5. ledna 1907 v Kloboukách u Brna. Na dálkový africký let byl vybrán v sedmadvaceti letech.
V té době létal tento bývalý vojenský pilot u Baťů už čtyři roky. V kabině mu asistoval zkušený radiotelegrafista Československých státních aerolinií Josef Šulc.
Naše Afrika, jak jsme ji viděli, byla prostě Afrikou neobutých lidí, které jsme chtěli obout.