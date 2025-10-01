Ze Zlína až na jih Afriky. Baťovský pilot Emil Forejtník let podnikl jako první Čech

Na jaře 1934 absolvoval baťovský pilot Emil Forejtník s letadlem Spartan Cruiser rekordní let z Otrokovic až na nejjižnější cíp Afriky. | foto: Moravský zemský archiv / Státní okresní archiv Zlín

  19:00
Dálkové mezikontinentální letecké obchodní cesty, které podnikali baťovští manažeři, byly ve své době výjimečným fenoménem, jenž neměl ve světě obdoby. Let pilota Emila Forejtníka přes celou Afriku v roce 1934 byl tehdejším československým rekordem.

Po první výpravě Tomáše Bati do Indie na přelomu let 1931 a 1932 následovalo v dalších letech vícero mezikontinentálních leteckých cest. Nejvíc vyniká výprava šéfa firemního exportu Siegfrieda Meisla až na nejjižnější cíp Afriky na jaře roku 1934.

Pilotem byl na této dobrodružné výpravě Emil Forejtník. Tento legendární baťovský pilot se narodil 5. ledna 1907 v Kloboukách u Brna. Na dálkový africký let byl vybrán v sedmadvaceti letech.

V té době létal tento bývalý vojenský pilot u Baťů už čtyři roky. V kabině mu asistoval zkušený radiotelegrafista Československých státních aerolinií Josef Šulc.

Naše Afrika, jak jsme ji viděli, byla prostě Afrikou neobutých lidí, které jsme chtěli obout.

Emil Forejtníkpilot

