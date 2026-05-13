Na proměnu náměstí Zlín stále čeká, město chce stavební povolení do podzimu

Milan Libiger
  9:09
Město Zlín chtělo mít původně stavební povolení na rozsáhlou proměnu náměstí Míru už v roce 2024, nemá ho ale ještě ani nyní. Primátor Jiří Korec (ANO) doufá, že se tak stane v dohledné době. Každopádně radnice se do investice za více než 600 milionů pustí později. Dříve ji čekají jiné velké akce, s nimiž chce začít letos.
Architekti po dohodě s městem mírně upravili projekt na proměnu zlínského náměstí Míru. (srpen 2023) | foto: Vizualizace studio P. P. Architects

„Do konce tohoto volebního období musíme stavební povolení mít,“ sdělil zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

„Dva roky se řešilo připojení podzemního parkoviště na třídu Tomáše Bati a přípojky a přeložky inženýrských sítí. Původní projekt zůstal stejný, ale museli jsme se prokousat všemi požadavky stavebního řízení,“ shrnul.

Příprava podle primátora trvá déle i proto, že jde o centrum města, kde je řada majitelů pozemků a správců inženýrských sítí. Ti musejí s chystanou přestavbou náměstí souhlasit, byť třeba s podmínkami.

„Je to extrémně složitá stavba z hlediska návazností na dopravní i technickou infrastrukturu. Je tam obrovské množství správců a vyjádření,“ poznamenal Pavel Pekár z brněnského studia P. P. Architects, jež je autorem návrhu na proměnu náměstí.

Městu má dodat projekt i se stavebním povolením. „Teď už ale máme všechno a doufáme, že stavební úřad co nejdříve vydá stavební povolení. Když to dobře půjde, mohlo by být do měsíce.“

Město si zatím povoluje první etapu proměny náměstí. V ní se počítá s jeho předlážděním a podzemním parkovištěm pro 250 aut. Dále s pódiem s kolonádou, změnou zeleně a instalací nových laviček, veřejného osvětlení a odpadkových košů. Na náměstí se má objevit větší netradiční kašna.

Nevzhledné a ne úplně ideálně fungující náměstí by mohlo tepat moderním životem.

Pavel Pekárarchitekt

Tento návrh však nemusí být definitivní, parkovacích míst může být nakonec výrazně méně. Bude záležet na okolnostech.

„Povolujeme to v plném rozsahu, pak to změnou stavby před dokončením můžeme upravit. Ubírat parkovacích míst je v rámci stavebního řízení jednodušší než přidávat,“ míní Korec. „Existuje varianta, že by místo podzemního parkoviště na náměstí vzniklo další parkoviště v okolí.“

Konkrétnější být zatím nechtěl s tím, že o tom město aktuálně vede jednání. Současně si myslí, že úplně vypustit podzemní stání bez náhrady nedává smysl.

Už proto, že město chce do opravené budovy číslo 10 vedle radnice nastěhovat své úředníky z jiného pracoviště. A s těmito pracemi hodlá začít už letos.

Projekt na proměnu náměstí počítá i s tím, že by se s vybudovaným podzemním parkoviště zrušila povrchová stání v Bartošově ulici a pod kostelem, kde by vznikl parčík.

Náklady na projekt se během příprav zvedly z původních 400 na přibližně 650 milionů korun bez DPH v maximální variantě. To jsou peníze, které město ve své pokladně nenajde a bude si muset zajistit externí financování.

Město se chce letos pustit do jiných investic

Jen pro ilustraci: jedno podzemní parkovací stání vyjde při počtu 250 míst na 1,6 milionu korun, předláždění náměstí na 150 milionů. „Z vlastních zdrojů to není ufinancovatelné,“ konstatoval Korec.

Město se chce navíc letos pustit do jiných velkých investic: přestavby Velkého kina na 600 milionů či nové budovy číslo 10 za 250 milionů korun.

„Tak významný projekt pro centrum Zlína by neměl spadnout do šuplíku. Pokud se nezmění daňové příjmy, budeme hledat možnosti externího financování, abychom mohli projekt uskutečnit. V příštím volebním období je to téma k řešení,“ sdělil Korec.

„Nevzhledné a ne úplně ideálně fungující náměstí by mohlo tepat moderním životem,“ věří Pekár. Vymístila by se auta z různých zákoutí a hlavně z prostranství před kostelem. Zklidnil by se v tomto úseku provoz na třídě Tomáše Bati.

„Na náměstí by bylo moderní vybavené pódium pro společenské akce se zázemím i veřejné toalety. Atrakcí by byla moderní kašna, která by v létě lidem pomáhala lépe trávit život na náměstí,“ vypočítal.

Druhá etapa proměny náměstí obnáší zastavění sousedního parku. U ní není jasné, kdy a jestli vůbec by se dělala. Řada obyvatel Zlína upřednostňuje stávající park.

Sepsali také petici proti kácení čtyř vzrostlých lip v centru náměstí, město ji ale odmítlo s tím, že zeleně v centru přibude.

Celkem má jít k zemi 47 kusů zeleně a vysází se 74 nových. Například nové dvě řady stromů budou na severní straně náměstí naproti parku, stromy budou vysazeny i v Rašínově nebo Bartošově ulici.

Na proměnu náměstí Zlín stále čeká, město chce stavební povolení do podzimu

