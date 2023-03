Práce na rekonstrukci Březnické se odkládají, chybí úřední rozhodnutí

„Změna nebude určitě dříve než 27. března,“ nastínil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. „Osobně si myslím, že to bude až 3. dubna.“

Úřad by měl rozhodnutí vydat 15 dní předtím, než vstoupí v platnost. Potrvá celý letošní rok. Po tuto dobu se bude dát po Březnické ulici pouze vyjíždět z města, v opačném směru budou muset řidiči na kruhové křižovatce U Majáku odbočit doprava ke Kudlovu a přes tuto místní část pokračovat do centra. A to po ulicích Hradská, Osvoboditelů či Na Požáře.

„Problémy to může způsobovat na Kudlově a na dojezdu do centra Zlína, tam může být hustá doprava,“ připustil Malý.

Tyto objízdné trasy budou platit pouze pro osobní auta, nákladní by měla jezdit přes Otrokovice.

Kraj bude jako majitel Březnické ulice měnit její povrch v délce 600 metrů, tedy od křižovatky na třídě Tomáše Bati k zimnímu stadionu. Stavební firmy ve stoupání ke sportovní hale už odstranily chodník, cesta se bude totiž i mírně rozšiřovat. Odfrézovali také povrch na uzavřeném parkovišti u křižovatky s Mostní ulicí.

Tuto frekventovanou a v dopravních špičkách přetíženou křižovatku začne v brzké době opravovat město. Posune ji výš po svahu.

Park u budovy univerzity se o něco zvětší a Mostní ulice se před křižovatkou narovná. Po obou stranách na ní vzniknou zastávky.

Bude také zrušena nástupní zastávka na současné točně městské hromadné dopravy. Postaví se společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky, přičemž současné se opraví. Stávající parkoviště u křižovatky se zmenší.

Při přestavbě křižovatky také nastanou dopravní omezení, ta zásadní by měla začít v dubnu. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z klíčových dopravních uzlů ve Zlíně, nebude se uzavírat úplně. Pokud ano, tak jen krátkodobě.