Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium

Fotogalerie 27

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025) | foto: MAFRA

Václav Janouš
  11:45aktualizováno  14:48
Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je přitom zvyklý pohybovat se v přírodě, rád se toulá lesem, prolézá opuštěné budovy, je skaut a absolvoval kurz přežití. Před dvěma lety navíc tragicky přišel o otce. Policie jej našla v neděli odpoledne, je v pořádku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Halenkovice na Slovácku jsou typickou moravskou obcí rozprostřenou v kopcích Chřibů, obklopenou lesy, průsmyky a dolinami. Chlapec žije s maminkou Soňou, fyzioterapeutkou zaměřující se na urogynekologii, na okraji obce přímo u lesa. Právě odsud měl ve čtvrtek kolem půl osmé ráno vyrazit na autobus. Na nejbližší zastávku Halenkovice – dolina je to vzdušnou čarou zhruba kilometr. Cesta vede z kopce dolů po úzké silnici klikatící se mezi poli a kolem několika domů a odboček.

Na Instagramu vystupoval pod profilem Pan Neznámý, kde sdílel několik temně laděných obrázků a naznačoval osobní trápení.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (66 příspěvků)

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Rekonstrukce: jak se ztratil školák ze Zlínska? Policie jej našla, je v pořádku

Premium
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Dvanáctiletý školák ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení provázela řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Chlapec je...

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na...

Kolem dvou stovek policistů a hasičů pročesává v rojnicích okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci Markovi H., o kterém nejsou od čtvrtečního rána žádné zprávy. Do...

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek H. odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...

16. prosince 2025  9:31,  aktualizováno  9:42

Tip na vánoční dárek? Zajímavá knížka od některého z regionálních autorů

Redaktor iDNES.cz a MF DNES Pavel Stojar představil v Baťově vile nového...

Na pultech knihkupectví nebo e-shopech jsou k dostání publikace autorů ze Zlínského kraje, které se mohou hodit jako dárek na Vánoce. iDNES.cz přináší čtyři tipy zajímavých knih, které v posledních...

16. prosince 2025  8:46

Zpět na místě činu. Na Zlínsku proběhla rekonstrukce s podezřelým z únosu chlapce

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Muže podezřelého z únosu 12letého chlapce přivezli zlínští kriminalistě v pondělí večer zpět na místo činu. S dotyčným proběhla na místě policejní rekonstrukce, která má vést k objasnění celého...

16. prosince 2025  8:45

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

15. prosince 2025

Firma Energoaqua dostala za otravu Bečvy pokutu pět milionů korun

Rybáři z řeky Bečvy vytáhli ohromné množství mrtvých ryb.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila rožnovské společnosti Energoaqua v přestupkovém řízení v kauze otravy řeky Bečvy pokutu pět milionů korun kvůli vypouštění odpadních vod. Podle...

15. prosince 2025  15:53

Zvládnou nepřístupný terén i mlhu. Drony pomáhaly hledat hocha z Halenkovic

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Nad Halenkovicemi na Zlínsku stála v mlze zaparkovaná hasičská auta, kolem nichž se pohybovalo několik mužů. Na zemi byl větší černý dron. Zatím nehybný. Vzápětí se ale roztočily jeho vrtule, vznesl...

15. prosince 2025  15:22

Dokončení dálnice D49 se blíží. Silničáři potřebují získat jen stavební povolení

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Dostavba dálnice D49 z Hulína do Fryštáku je zase o krok blíže. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Týká se...

15. prosince 2025  12:38

Chaty jako pojítko? Kvůli ztracenému chlapci zadrželi muže ze sousedství

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

V případu pohřešovaného dvanáctiletého chlapce Marka policie podle zjištění iDNES.cz zadržela muže, který bydlí nedaleko rodiny v Halenkovicích na Zlínsku. Prověřuje také oblast, kde chlapec mohl být...

15. prosince 2025  9:41

Bez sauny si Vánoce ve Finsku nedovedeme představit, říká zpěvačka Tarja

Finská zpěvačka Tarja Turunen na koncertě ve Zlíně (2021)

Finská zpěvačka Tarja zahájila vánoční turné v neděli ve Zlíně. Bývalá frontmanka skupiny Nightwish a jedna z nejvýraznějších tváří symfonického metalu se do Česka vrátila se svým tradičním adventním...

15. prosince 2025  9:05

Budeme se bát, je to hrůza, říkají lidé ve Žlutavě, kde nalezli uneseného chlapce

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, který ve čtvrtek nedorazil do školy, se podařilo po dvou dnech vypátrat. Policie však přišla s informací, že školák neutekl, nýbrž byl unesen a vězněn dospělým...

14. prosince 2025  19:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

14. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.