Rekonstrukce: jak se ztratil dvanáctiletý Marek? V lesích není, na autobus nedošel

Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025) | foto: MAFRA

Václav Janouš
  11:45
Dvanáctiletý Marek Hejhal ze Zlínska záhadně zmizel ve čtvrtek ráno, když měl jet autobusem do školy ve Zlíně. Jeho zmizení ale provází řada nejasností. Na autobus pravděpodobně vůbec nedošel. Marek je přitom zvyklý pohybovat se v přírodě, rád se toulá lesem, prolézá opuštěné budovy, je skaut a absolvoval kurz přežití. Před dvěma lety navíc tragicky přišel o otce. A to nejzásadnější: nikdo si není jistý, zda vůbec z Halenkovic odjel a ani zda jej něco trápilo, jak naznačují jeho sociální sítě.

Halenkovice na Slovácku jsou typickou moravskou obcí rozprostřenou v kopcích Chřibů, obklopenou lesy, průsmyky a dolinami. Marek žije s maminkou Soňou, fyzioterapeutkou zaměřující se na urogynekologii, na okraji obce přímo u lesa. Právě odsud měl ve čtvrtek kolem půl osmé ráno vyrazit na autobus. Na nejbližší zastávku Halenkovice – dolina je to vzdušnou čarou zhruba kilometr. Cesta vede z kopce dolů po úzké silnici klikatící se mezi poli a kolem několika domů a odboček.

To, že policie pracuje s nejpravděpodobnější verzí, že se Marek někde skrývá, vychází i z jejích kroků.

