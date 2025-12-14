Rekonstrukce: jak se ztratil dvanáctiletý Marek? V lesích není, na autobus nedošel

Halenkovice na Slovácku jsou typickou moravskou obcí rozprostřenou v kopcích Chřibů, obklopenou lesy, průsmyky a dolinami. Marek žije s maminkou Soňou, fyzioterapeutkou zaměřující se na urogynekologii, na okraji obce přímo u lesa. Právě odsud měl ve čtvrtek kolem půl osmé ráno vyrazit na autobus. Na nejbližší zastávku Halenkovice – dolina je to vzdušnou čarou zhruba kilometr. Cesta vede z kopce dolů po úzké silnici klikatící se mezi poli a kolem několika domů a odboček.
To, že policie pracuje s nejpravděpodobnější verzí, že se Marek někde skrývá, vychází i z jejích kroků.