Zastupitelé Zlína kvůli nesprávným otázkám odmítli referendum o vodárnách

Hlavním důvodem pro odmítnutí návrhu bylo, že podle právních rozborů, které má radnice k dispozici (i z ministerstva vnitra), jsou dvě ze tří otázek, na něž měli lidé odpovídat, nesprávně položené.

„Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Vyhlášení referenda by stálo milion korun, a pokud by pak někdo napadl otázky, soud by mohl říct, že je neplatné,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

„Navrhuji proto, abychom referendum nevyhlásili a soud nejdříve rozhodl o správnosti otázek. Pokud nám potom nařídí, abychom referendum vyhlásili, budeme to respektovat,“ doplnil.

Proti jeho návrhu byli pouze dva zastupitelé za SPD Tomia Okamury, přičemž jeden z nich, Pavel Sekula, návrh na vyhlášení referenda předložil.

„Je mi jasné, že dnes referendum neprojde, ale budeme chtít, aby bylo vyhlášeno s pomocí soudu,“ řekl před hlasováním Sekula.

Zlín není většinový akcionář, upozorňují právníci

Zlínské vodárny provozuje Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia. Sekulovi a dalším kritikům vadí, že soukromá firma čerpá z provozu značné zisky, zatímco vodárny, jejímiž akcionáři jsou hlavně města a obce, se musejí starat o infrastrukturu.

Proto byla v návrhu na vyhlášení referenda otázka, zda lidé chtějí, aby město Zlín jako největší akcionář uložilo na valné hromadě vodáren jejímu vedení, aby prosazovalo samostatné fungování. Druhá by spočívala v tom, zda má radnice vyměnit lidi ve vedení VaK.

Podle právníků, které město oslovilo, jsou ale dotazy v rozporu se zákonem. Zlín vlastní 47 procent akcií VaK Zlín, není tudíž většinový akcionář a nemůže o takových věcech rozhodovat sám.

„Město může pouze pověřit svého zástupce na valné hromadě, aby podal návrhy podle výsledku referenda. Úkolovat vedení VaK v žádném případě nemůže,“ podotkl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Sekula argumentoval slovy, že na hlasování nebývají všichni akcionáři vodáren a Zlín tak mívá většinu. Během měsíce se chce obrátit na soud, který by podle něho měl konání referenda umožnit. Kromě toho navrhl, aby město uspořádalo seminář, na kterém by zastupitelé získali potřebné informace k této problematice. S tím primátor Korec souhlasil.