Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve Zlíně druhým dnem opravují hlavní tah, po pondělním kolapsu je klidněji

Milan Libiger
  11:13
Ve Zlíně dnes druhým dnem pokračuje oprava hlavní silnice. Zatímco v pondělí práce silničářů způsobily velké problémy v dopravě a dlouhé kolony, dnes je již situace klidnější. Motoristé se ráno zdrželi asi 15 minut.
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen) | foto: Jan SalačMAFRA

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...
13 fotografií

Na příjezdové cestě do Zlína ve směru od Vizovic jela dnes ráno ještě na začátku Příluků auta plynule. Jejich řada se zastavila přibližně na úrovni tamní benzinové stanice. Pak chvíli čekala, popojela několik desítek metrů. A zase čekala.

Potom je semafory pustily na jeden volný jízdní pruh, zatímco na druhém těžké stroje už odfrézovaly část asfaltové vozovky. Silničáři tady dnes začali s opravou cesty. Řidiči jeli pomalým tempem ke křižovatce nad Lidlem, jíž projeli a pokračovali po třídě Tomáše Bati do centra. Opět po jednom pruhu, zatímco v protisměru stála druhá kolona aut, která jela na Vizovice.

Na třídě Tomáše Bati jízdní pás do centra cestáři opravují od pondělí. Už je celý odfrézovaný.

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen)
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen)
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen)
Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen)
13 fotografií

„Raději jsem jel dneska dříve, ale nebyla to taková katastrofa, jak jsem čekal. Než jsem místem projel, trvalo to asi čtvrt hodiny,“ popsal cestu do Zlína řidič Milan Londovský.

Zatímco na třídě Tomáše Bati je volný jeden pruh pro každý směr, od křižovatky u Lidlu na Vizovice je jeden pruh pro oba směry a provoz na něm řídí kyvadlově semafory.

Kolaps dopravy ve Zlíně, kvůli opravě hlavního tahu se tvořily kilometrové kolony

Řidiči místo objížděli po souběžné Štefánikově ulici. Situace se na ní měnila, ale kolem osmé hodiny nebyla výjimečně špatná. Když jeli řidiči ve směru od centra Zlína, čekali na křižovatce na hlavní cestu v Přílukách asi jenom pět minut.

„Čekací doba na příjezdu do Zlína byla v ranní dopravní špičce asi patnáct minut,“ hlásila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou řidičů i cestujících v MHD. (květen 2026)

V pondělí byla dopravní situace horší, ačkoliv silničáři uzavřeli částečně jen třídu Tomáše Bati. Příjezd ke křižovatce od Vizovic byl ještě bez omezení.

„Tím, že jsme opravu rozdělili, jsme předešli dopravnímu kolapsu. Ukázalo se to jako dobrá věc,“ zmínila Trubelíková. „Když omezení trvají druhý den, řidiči si najdou své objízdné trasy. Objíždějí to hlavně přes Štefánikovu ulici,“ nastínila.

Doprava u nemocnice zhoustla

Řidiči také jezdili přes vnitřní Příluky a kolem krajské nemocnice, aby se omezení na hlavním tahu vyhnuli. Doprava tam je od začátku týdne hustší.

Při opravách příjezdu do Zlína platí na křižovatce u Lidlu omezení. Uzavřená je pro všechnu dopravu s výjimkou městské hromadné a sanitek, která jede od Štefánikovy ulice k nemocnici a opačným směrem. Na křižovatce řidiči odbočí pouze ve směru od centra ke Štefánikově ulici.

Tato etapa bude trvat přibližně 12 dnů, cestáři pak uzavřou jízdní pruhy ve směru ze Zlína. A na křižovatce šofér odbočí pouze k nemocnici, když pojede od Vizovic. Práce potrvají do konce června.

Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Od začátku měsíce je částečně uzavřený také most přes Želechovský potok ve Vizovicích, což řidičům způsobuje komplikace. Volný je tam jeden jízdní pruh a doprava je řízená kyvadlově. Pokud se motoristé chtějí místu vyhnout, musejí jet přes Sirákov směrem na Vsetín. Práce potrvají do prosince.

„Po dobu stavby sem nebudou zajíždět autobusy Integrované dopravy Zlínského kraje. Zajištěna bude náhradní doprava,“ upozornila Trubelíková.

Silničáři kvůli opravě částečně uzavřou dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi

V červnu cestáři začali i s opravou přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic. Jeden pruh bude vždy volný, ovšem práce v místě křižovatky u Hulína si vyžádaly omezení. Uzavřená je její větev, která vede do Hulína, stejně jako sjezd na jeho okraji.

„Řidiči musejí využívat sjezdy u Otrokovic nebo u Kroměříže na dálnici D1. Větší komplikace tam ale nejsou,“ hlásila Trubelíková.

Silničáři mohou na D55 dočasně zavřít oba pruhy v jednom pásu, ale dopravu pak převedou do protějšího, kde vyhradí jeden pruh pro každý směr. Práce potrvají do druhé poloviny července.

Kolaps dopravy ve Zlíně v pondělí 1. června

1. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku. Dálnice je stavebně hotová, ŘSD nyní řeší poslední kontroly a povolení. Starostové obcí podél současného...

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

Silničáři částečně uzavřou hlavní tah Zlínem. Zkomplikuje to i příjezd k nemocnici

Silničáři začnou opravovat průtah Zlínem v části Příluky. Omezení se dotknou...

Kvůli výměně asfaltu bude od pondělí 1. června téměř celý měsíc částečně uzavřený hlavní tah ze Zlína na Vizovice, konkrétně ulice Vizovická a třída Tomáše Bati. Řidiči musejí na křižovatce nad...

Ve Zlíně druhým dnem opravují hlavní tah, po pondělním kolapsu je klidněji

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí...

Ve Zlíně dnes druhým dnem pokračuje oprava hlavní silnice. Zatímco v pondělí práce silničářů způsobily velké problémy v dopravě a dlouhé kolony, dnes je již situace klidnější. Motoristé se ráno...

2. června 2026  11:13

Studenti letectví se ptali Pavla na euro. Prezident zavzpomínal na seskoky

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026,  aktualizováno  11:01

Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Obtížný úkol, se kterým do Uherského Hradiště v listopadu dorazil, v baráži splnil. Po záchraně Slovácka v nejvyšší fotbalové soutěži chce trenér Roman Skuhravý pokračovat, zájem má také klub, k...

2. června 2026  10:05

Erozní opatření vadí části zemědělců, nemohou pěstovat některé plodiny

Slunečnice

Když začala v polovině minulého roku platit nová protierozní opatření, většina zemědělců to odmítala. Důvodem byl fakt, že se z 25 na 50 procent zvýšil podíl erozí ohrožených půd, na nichž není možné...

1. června 2026  15:47

Kolaps dopravy ve Zlíně, kvůli opravě hlavního tahu se tvořily kilometrové kolony

Oprava silnice u prodejny Lidl na třídě Tomáše Bati ve Zlíně způsobila velké...

Příjezd do Zlína po hlavním tahu od Vizovic bývá v ranních šičkách komplikovaný. V pondělí ráno byl ale mimořádně špatný. Kolona stála chvílemi od křižovatky u prodejny Lidl až do několik kilometrů...

1. června 2026  13:48

Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.

Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá prodej pozemků. Opozičnímu hnutí STAN se to nelíbí. Město by se podle nich tak lukrativních parcel v...

1. června 2026

Daníčkovo dojemné loučení. Brečel jsem celou nadstavbu, říká ikona Slovácka

Vlastimil Daníček oznámil už před odvetou baráže, že domácí zápas s Artisem...

Slzy se mu draly do očí při předčasném odchodu ze hřiště i při pozápasové děkovačce s fanoušky. Na chvíli se musel odmlčet také na své poslední tiskové konferenci v roli hráče, to když se mu...

31. května 2026  19:11

Raději mám festivaly, jako je Zlín než třeba Cannes, říká irský herec

Irský herec Aidan Gillen má nejraději festivaly, jako je Zlin Film Festival,...

Aidan Gillen patří mezi nejznámější irské herce současnosti. Diváci ho znají především jako slizkého intrikána Malíčka ze seriálu Hra o trůny, objevil se také ve filmech Temný rytíř povstal, Bohemian...

31. května 2026  15:54

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

Slovácko - Artis 3:0, domácí s přehledem udrželi první ligu, hosté bez šance

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu Tihomira Kostadinova.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. A v odvetě baráže už fotbalisté Slovácka žádné drama nepřipustili, když na domácím hřišti triumfovali 3:0. O nedělním vítězství...

31. května 2026  15:08

Silničáři kvůli opravě částečně uzavřou dálnici mezi Hulínem a Otrokovicemi

Oprava dálnice D1 u Velkého Meziříčí. (březen 2014)

Motoristé musejí od pondělí počítat s dalším dopravním omezením, které jim zkomplikuje jízdu. Silničáři se pustí do opravy přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic....

30. května 2026

Baťovský modul už přes sto let inspiruje stavitele, teď putuje po Česku

Putovní City modul Baťův svět můžete vidět na zastávkách po českých a...

Čtverec o rozměrech 6,15 krát 6,15 metru. To je základní stavební jednotka baťovské architektury, která formovala Zlín. Tyto rozměry využívá také putovní City modul Baťův svět, který můžete vidět na...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.