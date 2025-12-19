Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy

Autor:
  13:07
Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu jeho přítelkyně. V minulosti šestnáctkrát soudně trestaný muž chtěl navíc na exekutory poštvat psy. Na místo se sjelo několik policejních hlídek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kriminalisté muže nyní podezírají z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. „V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Událost se odehrála už počátkem listopadu, policie o ní ale informovala až v pátek. Ve kterém městě či obci se incident stal, Kozumplíková neupřesnila.

Rozčilený dlužník na exekutory vytáhl zbraň, bránili se slzným sprejem

„Začátkem listopadu v bydlišti přítelkyně devětačtyřicetiletého muže zazvonili exekutoři, kteří mu vysvětlili, že přišli z výkonu své pravomoci, a mají proto právo vstoupit do bytu,“ popsala událost mluvčí.

Muž jim v tom ovšem zabránil, nejprve slovně a poté na ně chtěl poštvat svoje psy. „Přibouchl před exekutory dveře, vzápětí je znovu otevřel a oba důrazně varoval před vstupem do bytu, přičemž v ruce držel zbraň,“ dodala.

Exekutoři z místa odešli kvůli obavám o své bezpečí a zavolali policii. „Nemohli tušit, že se jedná o zbraň plynovou,“ uvedla Kozumplíková.

V Napajedlích se při zásahu exekutora střílelo. Nikdo nebyl zraněn

Vzhledem k trestní minulosti muže z obce na Zlínsku, který byl několikrát odsouzený pro majetkové i násilné trestné činy, se na místo sjelo hned několik policejních hlídek. Policisté vstoupili do bytového domu a podezřelého zajistili. „Ten jim dobrovolně vydal svou zbraň,“ doplnila mluvčí.

Případem se kriminalisté nadále zabývají.

