Ve Vsetíně se staví nové byty, město ale stále trápí nedostatek pozemků

Petr Skácel
  12:46
Dvacet nových bytů vznikne ve vsetínské místní části Rokytnice. Na ploše bývalé výměníkové stanice nedaleko prodejny Kotovo se začíná stavět bytový dům, hotový má být na konci příštího roku. Nových bytů je ve Vsetíně nedostatek, není je kde stavět.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Ve Vsetíně chybí moderní výstavba bytů v kvalitě, jakou lidé znají z větších měst, což chceme napravit,“ řekl zástupce developera Tomáš Zvonek.

Jde o jeden z příkladů nové výstavby ve městě, kde je pozemků akutní nedostatek. „Vsetín je situovaný v údolní kotlině a možnosti na výstavbu tady nejsou. Potřebujete navíc, aby bydlení bylo integrované do městské infrastruktury a poblíž byla škola, školka, obchod, zastávka a podobně. Takových ploch je minimum,“ uvažuje Zvonek.

Podobně to vidí realitní makléř Michal Jandora, který prodává byty v nově vybudované rezidenci na ulici Mostecká. „Město je obehnané kopci ze všech stran, a pokud chcete stavět, musíte předtím něco staršího zbořit. Ale starých domů také není neomezené množství,“ poukázal.

Města v kraji se pustí do stavby bytových domů, přidají se i developeři

„Takže spousta lidí odchází do vesnic kolem Vsetína, kde si postaví dům. Ve městě jsou autem za chvíli a dobré spojení je také díky cyklostezkám,“ dodal.

Udržet obyvatele ve Vsetíně může pomoci právě nová výstavba. Od dokončení čtyř nových bytových domů v Rokytnici v letech 2015 až 2021 přitom moc moderního bydlení nepřibylo, maximálně nadstavby stávajících domů či rekonstrukce bytů.

Až nyní se situace mění a nové bydlení přibývá. Ve zmíněné Rokytnici, ulici Mostecká, rezidenci Kotelna v Jasenickém údolí či v rámci projektu Rezidence Delta, která vzniká za vlakovým nádražím. Ten je však specifický.

Poptávka je velká

„Celý projekt výstavby bytových domů Delta ve Vsetíně je pojat jako nájemní bydlení, tudíž bytové jednotky se neprodávají,“ sdělil zástupce investora Matěj Dziacký. Hotových je tam 79 z celkově plánovaných 270 bytů a dalších prostor včetně služeb. Obsazenost je téměř stoprocentní.

Další bytový dům tady dokončí v létě 2026 a chystají i další. „Investor vnímá dnešní nabídku nájemních bytů či bytů k prodeji jako dostatečnou. Bohužel však bytových jednotek, které by odpovídaly současným standardům a požadavkům, není příliš,“ dodal Dziacký.

Poptávka po novém bydlení je ve Vsetíně velká. „Začali jsme prodávat minulý měsíc a zájem byl až nečekaně velký,“ zmínil Jandora. Podle něj mnozí lidé chtějí moderní bydlení o větší velikosti a neváhají si za to připlatit.

Vsetín mění centrum. Za nádražím staví čtvrť spojenou s okolím podchodem

Zvyšování cen ve Vsetíně a okolí navíc odráží trend, který zažívají i jiná menší města v Česku. „Změna v chování kupujících je markantní. Zatímco před pěti lety bylo cílem většiny klientů bydlet v krajském městě, dnes často cíleně vyhledávají menší okresy – jako je právě Šumperk, Vsetín nebo Prachatice. Tyto trhy ožívají,“ uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES. cz a zakladatel projektu Realiťák roku.

Po začátku války na Ukrajině a zvýšení inflace realitní trh zpomalil, od začátku loňského roku už ale opět roste. I díky nižším úrokovým sazbám a dostupnějším hypotékám.

Na podzim 2023 se průměrné ceny ve Vsetíně pohybovaly okolo 40 tisíc korun za metr čtvereční, nyní to je i 50 tisíc či ještě více.

Ceny stále rostou

„Důležitý vliv na cenu mají technický stav bytu, lokalita, možnost parkování v blízkosti domu a další faktory. Více rostou ceny bytů zrekonstruovaných, o tyto byty je větší zájem, než pokud jsou v původním stavu,“ podotkl Jiří Pecina, ředitel vsetínské realitní kanceláře H&B REAL.

Ještě dražší jsou aktuálně vybudované byty. V Rokytnici vyjdou na 75 tisíc korun za metr čtvereční, další nová výstavba v nedaleké Jablůnce vyjde na 62 tisíc. Pořád je to ale méně než v celém Zlínském kraji, kde podle údajů ČNB činí průměr 83 500 korun.

„Nové byty jsou prostorné, prosluněné a moderní, patří k nim také garáž. Tomu odpovídá i cena, která je podle mě přiměřená aktuální situaci na realitním trhu a kvalitě bydlení,“ konstatoval Zvonek s tím, že už nyní jsou z 18 bytů v Rokytnici tři prodané a další čtyři rezervované.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

Nadšenec zachránil před zbouráním starý statek, dnes je z něj živnostník roku

Jiří Červenka měl ke zvířatům blízko odmala, už ve třinácti letech chodíval pásat ovce na louku. Často mu při tom sklouzl zrak na starý statek stojící kousek od domu, kde bydlel se svými rodiči. Šlo...

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

Ve Vsetíně se staví nové byty, město ale stále trápí nedostatek pozemků

Dvacet nových bytů vznikne ve vsetínské místní části Rokytnice. Na ploše bývalé výměníkové stanice nedaleko prodejny Kotovo se začíná stavět bytový dům, hotový má být na konci příštího roku. Nových...

11. září 2025  12:46

O základní umělecké školy ve Zlínském kraji je velký zájem. Kapacita nestačí

Tak jako každým rokem, i letos musely základní umělecké školy ve Zlínském kraji odmítnout desítky zájemců. Na jihovýchodě Moravy, kde jsou stále silné a živé kulturní tradice, je totiž zájem žáků...

11. září 2025  9:19

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

10. září 2025

Pět radarů v Chřibech. Cesta, kde je nejvíce smrtelných nehod, bude bezpečnější

Na silničním průtahu Buchlovskými kopci na silnici I/50 stále umírají lidé při haváriích. Letos v červenci se tam stala zatím poslední tragická nehoda. U Starých Hutí se srazil muž na motorce s...

10. září 2025  13:45

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  8:58

Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912...

9. září 2025  16:06

Před sto lety vznikla Baťova škola práce, byly to tři roky tvrdého drilu

Byla to vstupenka pro mladé do světa dospělých. Skvělá příležitost vydělat si peníze na živobytí a možnost dosáhnout v budoucnu úspěchu, prosadit se ve firemní hierarchii. Odborná škola firmy T. & A....

9. září 2025  13:07

U mostu v Uherském Hradišti začala sloužit nová autobusová zastávka Rybárny

Cestujícím v Uherském Hradišti začala u opravovaného mostu Jana Antonína Bati sloužit nová autobusová zastávka ve čtvrti Rybárny. Je součástí sítě městské hromadné dopravy Poulička i meziměstské...

9. září 2025  9:20

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se...

9. září 2025  8:35

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

8. září 2025  15:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

8. září 2025  12:50

Nadšenec zachránil před zbouráním starý statek, dnes je z něj živnostník roku

Jiří Červenka měl ke zvířatům blízko odmala, už ve třinácti letech chodíval pásat ovce na louku. Často mu při tom sklouzl zrak na starý statek stojící kousek od domu, kde bydlel se svými rodiči. Šlo...

8. září 2025  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.