Vítězslav Klímek má za sebou bohatý a pestrý život. V 80. letech seděl za volantem závodního vozu v barvách legendárního JZD Slušovice, později se dlouhá léta pohyboval mezi letadly, hangáry a lidmi, kteří stejně jako on snili o létání.
Proslul jako majitel firmy vyrábějící repliky přístrojových desek do modelů historických letounů a jeho přístroje dnes používají modeláři napříč světem. Pořádá také výstavy a besedy s osobnostmi letectví.
Za svoji celoživotní práci letos dostal Cenu města Vsetína. „Ve Vsetíně je to dvojnásobně ceněné, protože nejčastěji vyhrává folklor, hokej nebo doktoři,“ směje se osmdesátiletý Klímek. „Jsem za to moc vděčný a chtěl bych poděkovat lidem, kteří mě nominovali, i zastupitelům města, kteří o tom hlasovali,“ vzkázal.
Vzpomínky se mi pořád vracejí. Když se dívám na rallye v televizi, nemůžu snést záběry z kabiny. Hned slyším ty duté rány, které nás provázely při bouračkách.