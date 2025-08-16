Jezdil rallye u Čuby, podnikal, pilotoval. V žigulíku jsem měl pocit, že letím, líčí Klímek

Držitel ceny města Vsetín Vítězslav Klímek vzpomíná na závodění v 80. letech v rally týmu JZD Slušovice, vyrábění plakátů a leteckých modelů nebo létání po revoluci. (červen 2025)

Petr Skácel
  19:00
Byl automobilový závodník ve slušovickém Čubově týmu, jeden z prvních podnikatelů ještě za minulého režimu a také pilot. Vítězslav Klímek prožil život plný adrenalinu. Ve Vsetíně ho znají nejen jako propagátora létání, ale i jako člověka, který se nikdy nebál výzev.

Vítězslav Klímek má za sebou bohatý a pestrý život. V 80. letech seděl za volantem závodního vozu v barvách legendárního JZD Slušovice, později se dlouhá léta pohyboval mezi letadly, hangáry a lidmi, kteří stejně jako on snili o létání.

Proslul jako majitel firmy vyrábějící repliky přístrojových desek do modelů historických letounů a jeho přístroje dnes používají modeláři napříč světem. Pořádá také výstavy a besedy s osobnostmi letectví.

Za svoji celoživotní práci letos dostal Cenu města Vsetína. „Ve Vsetíně je to dvojnásobně ceněné, protože nejčastěji vyhrává folklor, hokej nebo doktoři,“ směje se osmdesátiletý Klímek. „Jsem za to moc vděčný a chtěl bych poděkovat lidem, kteří mě nominovali, i zastupitelům města, kteří o tom hlasovali,“ vzkázal.

Vzpomínky se mi pořád vracejí. Když se dívám na rallye v televizi, nemůžu snést záběry z kabiny. Hned slyším ty duté rány, které nás provázely při bouračkách.

