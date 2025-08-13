V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů

Autor:
  10:47
K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci hasiči. Velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu. Během noci místem otřásl i výbuch. Nikdo se nezranil. Hasiči na místě zůstávají i během středečního dopoledne. Škoda půjde do milionů korun.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Lidé to nesou se smutkem. Byla to historická památka, kde bývala původní parní pila. Spousty místních tam po desetiletí pracovaly,“ přiblížil jeden z obyvatel Rajnochovic.

„Většinu lidí vzbudil a vyděsil velký výbuch plynové láhve na svařování. Pokud vím, otřáslo to okny do vzdálenosti jednoho kilometru. Naštěstí nikdo nebyl zrovna uvnitř. Pochvalu si zaslouží všichni hasiči včetně dobrovolných, nasazují tady své životy a zdraví,“ poukázal.

U zásahu se už vystřídalo 24 jednotek, a to i ze sousedního Olomouckého kraje. V době příjezdu prvních hasičů byla požárem zasažená celá historická hala pily, která slouží jako sklad řeziva, a také k ní přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.

Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)
Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)
Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)
Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)
Hasiči likvidovali rozsáhlý požár pily v Rajnochovicích. Škody půjdou do milionů korun. (13. srpna 2025)
7 fotografií

Velitel zásahu si na místo povolal i další jednotky s cisternami s vodou. Hasiči zajistili dvě čerpací stanoviště na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově k místu zásahu.

Největší letošní požár ve Zlínském kraji. Pilu v Karlovicích převzali vyšetřovatelé

„Ochlazovali také okolní budovy a sušárnu dřeva, ze které se podařilo vynést ven a uchránit uskladněný materiál,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Hasebními proudy obklíčili hasiči hořící budovu. Jakmile to situace dovolila, využili k hašení a ochlazování prostoru i výškovou techniku,“ doplnila mluvčí.

Pomohla infrakamera z dronu

Hasiči se snažili ochlazovat i dřevo uskladněné na volném prostranství. Jako v podobných případech hodně pomohl i dron ze stanice Holešov. Díky záběrům z infrakamery měl velitel zásahu lepší přehled a hasiči mohli efektivněji hasit ohniska požáru.

Dva zranění při požáru pily na Vsetínsku, škoda půjde do stovek milionů

Ve čtyři hodiny ráno vyhlásil velitel zásahu lokalizaci. Hasiči tak měli požár pod kontrolou a začali postupně vše kontrolovat termokamerou, rozebírat konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévat skrytá ohniska. V tuto chvíli hasiči na místě stále zůstávají a nebyla ještě vyhlášená likvidace požáru.

„V době zásahu poskytovali hasiči i psychologickou první pomoc, a to majiteli objektu,“ upřesnila Javoříková.

Od brzkých ranních hodin jsou na místě vyšetřovatelé hasičů, kteří nyní zjišťují příčinu vzniku požáru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Devět zraněných po vážné nehodě, silnice mezi Zlínem a Luhačovicemi byla zavřená

Devět zraněných lidí je bilance ranní srážky osobního auta a dodávky u Kaňovic na Zlínsku. Tři zranění jsou vážná. Nehoda se stala krátce před sedmou hodinou, silnice II/490 byla v místě incidentu...

Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Krátce po otevření opravené komunikace kolem oblíbené pískovny v Nákle na Litovelsku už tam silničáři řeší vážné poškození krajnice. Podle zjištění redakce iDNES.cz se v úterý utrhla pod kombajnem,...

Vztah rodičů a dětí je tu jiný než v Německu. Spisovatel z Hamburku zkusil život ve Zlíně

Premium

Dvanáct úspěšných německých spisovatelů se vydalo do dvanácti českých krajských měst, kde několik týdnů žijí a píší o tom povídku. Mirko Bonné bydlí v Hamburku, ale letošní léto prožil ve Zlíně....

Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Nákladní auta s dlouhými rameny, která drží hadice, z nichž teče beton, stojí na okraji budovaného dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlích. Stavbaři ve čtvrtek betonují jeho mostovku. První...

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů

K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci hasiči. Velitel vyhlásil třetí stupeň poplachu. Během noci místem otřásl i výbuch. Nikdo se nezranil....

13. srpna 2025  10:47

Jezuité opustí na podzim poutní místo Svatý Hostýn. Nezmění to ani petice

Duchovní správu na Svatém Hostýně na Kroměřížsku převezme od jezuitů olomoucká arcidiecéze. Přestože změna na jednom z nejnavštěvovanějších poutních míst v Česku vyvolala kritiku a lidé stále...

13. srpna 2025  9:36

Kdo by nechtěl mít doma zakázaný plakát, říká člen kapely O5 a Radeček o Džemfestu

Muzikanti šumperské kapely O5 a Radeček zažívají činorodé léto, když hrají jeden koncert za druhým a do toho ještě připravují velký koncert v O2 Universu s Moravskou filharmonií. Po očku už vyhlížejí...

13. srpna 2025  9:10

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:45

Ptáčata padají z horkem rozpálených hnízd. Lidé jim mohou dávat vodu do pítek

Na silnici ve Štefánikově ulici ve zlínské čtvrti Obeciny stojí automobil. Řidič se před ním sklání, protože uprostřed vozovky nehybně sedí ptáče. Řidič ho uchopí a položí do trávy pod strom, v jehož...

12. srpna 2025  12:44

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Na první pohled je nenápadný, přesto patří k nejvýznamnějším památkám ve Zlínském kraji. Kostel svatého Jakuba Většího v Tečovicích je totiž jednou z nejzachovalejších středověkých církevních staveb...

12. srpna 2025  9:15

Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

V laboratořích fakulty technologické ve Zlíně začíná výzkum, který pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren. Vědci z Univerzity Tomáše Bati se snaží vyvinout pryžový materiál, který vydrží...

11. srpna 2025  16:11

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

Lidé si v Otrokovicích stěžovali na rychlá auta. Zpomalit je mají radary

Otrokovická radnice se zaměří na řidiče, kteří nedodržují předpisy v místní čtvrti Baťov. Na tamější frekventované třídě Tomáše Bati nyní umísťuje radary. Budou na sloupech veřejného osvětlení a...

11. srpna 2025  9:37

„My sme pobožní pútníci!“ Bojkovice po 200 letech vzkřísily dávné chytání kuruců

Přípravy trvaly několik let, ty intenzivní pak téměř rok. Bojkovice na Uherskohradišťsku obnovily chytání kuruců - zvyk, o kterém ani pamětníci od svých předků neslyšeli, o kterém mají jen kusé...

10. srpna 2025  18:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Moje indispozice? Zatočila se mi hlava. Fantastický start sezony, říká zlínský kouč

Před poločasovou přestávkou se mu udělalo v sobotním vedru nevolno. Druhý poločas museli odkoučovat jeho asistenti. Děkovačku po vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví si už ale trenér fotbalistů Zlína...

10. srpna 2025  10:22

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.