Strach za letu? Duševní reakce přicházela opožděně, líčil pilot RAF Lucky

S kniplem v ruce létá nad kanálem La Manche a jako jeden z mnoha Čechoslováků bojuje proti nenáviděným nacistům. Usedá do legendárního spitfiru, což sám označuje za „sen každého stíhacího pilota“. První ostrý let absolvuje na podzim 1941 a je to jako z dobrodružného filmu.

Nejprve s dalšími „rafáky“ stopuje nepřátelský letoun až k francouzskému přístavu Cherbourg, poté se vyhýbá dělostřelecké palbě a nakonec zaútočí na nedaleké letiště. Loucký při nízkém průletu rozstřílí cisternu s drahocenným benzinem, hangár a stojící letouny a poté „vypráší“ kulometní hnízdo.