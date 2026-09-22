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Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty, univerzita otevřela první ročník

Jana Fuksová
  8:57
Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala...

Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala prvních 42 studentů nového oboru. Profese je velmi žádaná. (září 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala...
Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala...
Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala...
Kraj vzdělává vlastní radiologické asistenty. Univerzita Tomáše Bati přijala...
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V Baťově nemocnici ve Zlíně momentálně pracuje 45 radiologických asistentů, dalších 15 ale schází. V celém Zlínském kraji jich pak chybí několik desítek. Tato profese je ve zdravotnictví čím dál potřebnější, na trhu práce je jich kritický nedostatek, a tudíž je o ně mezi zaměstnavateli velký zájem. Zlínská univerzita teď přijala prvních 42 studentů do programu radiologická asistence.

Univerzita Tomáše Bati od letošního roku otevřela nový tříletý bakalářský program. Zlínský kraj si od toho slibuje, že po absolvování alespoň část profesionálů v tomto regionu zůstane.

„Naše nemocnice máme slušně vybavené moderními přístroji, ale potřebujeme k nim špičkové odborníky. Věřím, že i v tomto kraji se dá dělat kariéra, vracejí se k nám primáři, kteří chtějí obor zobrazovacích metod posunout dál,“ konstatoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Nepostradatelná profese

Radiologický asistent je v dnešní době pro zdravotnictví prakticky nepostradatelný. Obsluhuje zobrazovací přístroje, jako je magnetická rezonance, počítačový tomograf, rentgen nebo ultrazvuk.

Kraj má kritický nedostatek radiologických asistentů. Univerzita dodá nové

Je proto potřebný pro široké spektrum oddělení a přichází do styku s pacienty z kardiologie, onkologie, neurologie a podobně. „Poptávka po této profesi je obrovská. V regionech, kde tento obor některá vysoká škola nabízí, je zcela běžné, že všechny absolventy nemocnice v daném kraji zcela pohltí. Nám se už dnes ozývají nemocnice z jiných krajů, že by měly zájem, aby naši studenti chodili k nim na praxi,“ upozornila děkanka fakulty technologické Lenka Šenkárová.

Právě tato fakulta připravovala nový program více než tři roky. Musela splnit náročné podmínky akreditace, tedy zajistit odborné garanty i přístrojové vybavení.

Obojí našla v krajských nemocnicích. Ve všech čtyřech okresech proto budou studenti absolvovat hodiny praxe, kterých musejí během tří let zvládnout 960.

Matematika i ošetřovatelství

Většina z nich přitom nepřichází ze středních zdravotnických škol, jak fakulta očekávala, ale z gymnázií. Setkání s pacienty a nemocničním provozem tak pro ně bude velká novinka. „Je to enormně náročné, ale mimořádně zajímavé studium,“ konstatovala děkanka Šenkárová.

Součástí studia je také psychologie, komunikace a specifická ošetřovatelská péče, fyziologie, zobrazovací postupy, nukleární medicína, radiační onkologie, farmakologie nebo patologie.

Některé rentgeny v Česku zůstávají zavřené. Je málo radiologických asistentů

„Moje maminka byla delší dobu nemocná, chodila jsem ji navštěvovat do nemocnice, tehdy jsem studovala ekonomický obor a zjistila jsem, že by mne více bavilo zdravotnictví. Proto jsem se přihlásila a těším se hlavně na praxi v nemocnici,“ prozradila Gabriela, jedna ze studentek nového oboru.

Honzovi z Českých Budějovic se zase líbí, že radiologická asistence je rozmanitý obor, ve kterém se prolíná matematika a fyzika s ošetřovatelstvím nebo farmacií.

„Láká mne, že jde o práci, po které je poptávka po celé republice. Jsem rád, že se tady takový obor otevřel,“ doplnil.

Nemocnice mají odborníků trvalý nedostatek

V krajských nemocnicích už se na studenty těší. „Tento obor se vyučuje na velmi málo místech v republice, je extrémně náročný a absolventů je skutečně málo. Proto všechny nemocnice trpí trvalým nedostatkem radiologických asistentů,“ zdůraznil ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý.

„Daří se nám to překlenout jen tak, že je zde extrémní množství přesčasů nebo jsou na některé zobrazovací metody delší čekací lhůty,“ přiblížil.

Hledá se radiologický asistent. Žádaný obor nabídne i zlínská univerzita

Zároveň totiž roste potřeba těchto vyšetření při různých diagnózách a narůstá i náročnost, kdy se radiologický asistent nevěnuje komplexnímu spektru vyšetření, ale specializuje se na některá konkrétní. To znamená, že se tito odborníci navzájem hůře zastupují. Zároveň je obsluha přístrojů potřebná prakticky nepřetržitě.

„My navíc máme velké plány s rozvojem zdravotní péče a budeme těchto profesí potřebovat ještě více. Chtěli bychom také zkracovat čekací doby a používat novou modernější techniku. Naše přístrojové vybavení zdaleka není využíváno tak, jak by mohlo být. A je to právě z důvodu personálního nedostatku,“ dodal Hrdý. To vše znamená, že si začínající studenti nemusí dělat starosti s uplatněním. Škola jim navíc od druhého ročníku nabídne stipendium spojené se závazkem zůstat v kraji po nějakou dobu po absolvování.

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