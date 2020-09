Bourání nemocnice ve Zlíně nedává smysl, tvrdí krajský lídr hnutí ANO

„Seděl jsem v kanceláři a najednou mi zavolal člověk z krajského předsednictva a dal mi tuto nabídku. Hned jsem věděl, že odpovím ano, hnutí potřebovalo pomoci,“ říká pětačtyřicetiletý Radim Holiš.

Jste starostou Rožnova, zkušenosti z krajské politiky ale nemáte. Nebyl by skok do pozice hejtmana příliš rychlý?

Na pozici starosty jsem také nastoupil jako člověk veřejně málo známý a bez politických zkušeností. Ale poradil jsem si s tím a poradím si i teď. Možná nemám tolik znalostí a informací, ty se však dají naučit a získat. Navíc mám okolo sebe zkušený tým. Jako svoji velkou výhodu beru, že nejsem zatížený stávajícími a starými vazbami.

Hlavní téma voleb je nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Jak se k tomu staví ANO?

Dlouhodobě jsme proti tomuto projektu, který ekonomicky ohrožuje Zlínský kraj. Způsob jeho prosazování byl na úrovni okresního přeboru, ne krajského hejtmanství. Bylo to netransparentní a nedůvěryhodné. Po volbách je proto potřeba dát dohromady koncepci zdravotní péče v kraji.

Nápad na stavbu nemocnice se vám líbí, nebo jste zcela proti?

Jsem vystudovaný stavař a šest let dělám starostu. Než se něco zbourá, vždy je nutné pečlivě zvážit stav staré budovy. Problém je však v tom, že nemocnice je stavba, která se mění neustále. Zdravotnické technologie a přístroje se rychle mění a po třech až pěti letech je nutné do nemocnice opět investovat, aby udržela moderní trend. Takže bourání nedává smysl.

Je pro vás varianta, že byste po volbách udělali důkladný posudek srovnávající stavbu nové a opravu stávající nemocnice, a až pak by se rozhodlo?

S tím, co teď víme, počítáme pouze s rekonstrukcí stávající nemocnice. Ale ta bude stálá a nepřetržitá. V areálu je řada nových a opravených budov, které stály miliardy korun. Neumím si představit, že by je kraj zboural a investované peníze vyhodil z okna. Proč? Jen proto, že do sálu se najíždí z jedné strany a vyjíždí se z druhé? To lze vyřešit v rámci nové interny či urgentního příjmu.

Podle hejtmana Jiřího Čunka jste proti z politického důvodu, protože na něj žárlíte.

To je omyl pana Čunka. Hrozně by si to přál, ale je to jinak. Opíráme se o fakta a ta mluví ve prospěch opravy stávajícího areálu.

Upozorňujete na vysoké zadlužení kraje kvůli nemocnici, ale hejtman Čunek v této souvislosti řekl MF DNES: „Pan Holiš chce postavit kulturní dům v Rožnově pod Radhoštěm, kde je starostou. A shodou okolností zadluží město úplně stejně jako my kraj, když postavíme nemocnici. Vychází to na procento stejně. A položme si otázku: Je potřeba víc nemocnice, nebo kulturák?“

Oba projekty nelze srovnat. Kulturní centrum už připravujeme pět let, máme našetřeno 50 procent nákladů a ekonomiku města nachystanou tak, že nový úvěr na tuto stavbu naváže na končící stávající úvěr a investice ve městě a peníze na opravy nebudou v každém roce ohroženy. Navíc pro kulturní centrum hlasovalo 17 z 21 zastupitelů, proti byli většinou lidovci. Máme stavební povolení, proti němuž se nikdo neodvolal, a hlavně přesně víme, kolik bude stavba stát.

To je podle vás u nové nemocnice nejasné?

Pan Čunek uvádí částku osm miliard korun, ale z projektování kulturního domu mu klidně doložím, že už během přípravy cena může stoupnout o třicet procent a při realizaci a soutěžení poskočit o dalších čtyřicet procent, jako se to stalo nám i třeba kvůli koronaviru. Ale tyto argumenty pan hejtman nechce slyšet. Ať se klidně přijde zeptat na rizika projektování v dnešní době, rád mu to vysvětlím.

Hodně kritizujete práci vedení kraje, ale přitom jste druhá nejsilnější strana v koalici a máte náměstka Jiřího Sukopa a radní Margitu Balaštíkovou. Není to signál, že měli na hejtmanství pracovat jinak?

Není, problém je totiž jinde. Z prvního volebního období jsme se výrazně poučili, jak funguje koalice pod vedením pana Čunka. Z devíti radních máme jen dva, takže nás ostatní lehce přehlasují. Pokud si nás dnes pan hejtman bere do úst, tak já mu říkám, že si nás vzal do rady jen proto, aby se zalíbil panu Babišovi. A pokud naši lidé nepracovali dobře, tak měl práci v koalici jako její šéf ukončit.

Radim Holiš Lídra kandidátky hnutí ANO se narodil se v roce 1975 ve Valašském Meziříčí. Vystudoval obor pozemní stavby na Vysokém učení technickém v Brně, potom patnáct let pracoval jako projektant. V komunálních volbách v roce 2014 vedl kandidátku hnutí ANO

v Rožnově pod Radhoštěm a poté se stal starostou města. Tento úspěch zopakoval také v roce 2018. Nyní je jedničkou ANO v krajských volbách.

Byla tedy chyba jít do vládnoucí koalice s lidovci?

To je na zvážení. Vybrali jsme si nováčkovskou daň. A řada věcí se i podařila. Po dvou letech se naše vztahy dostaly do více konfrontační roviny hlavně kvůli nové nemocnici. Pracovní vztahy nebyly ideální a řešili jsme, zda koalici neopustit. Ale tím, že stavba nemocnice nebyla součástí koaliční smlouvy, jsme k tomu neviděli důvod. V radě jsme se rozhodli zůstat i proto, abychom viděli, co a jaké kroky pan Čunek podniká.

V kampani se stavíte proti „plížící se privatizaci krajského majetku připravované stávajícím vedením“,

na billboardech jste proti prodeji domovů seniorů. Nevybavím si, že by Zlínský kraj nějaké prodával.

Starostové dostali oficiální dotaz z kraje, zda nechtějí převzít zařízení sociálních služeb z krajského majetku. Všichni jsme se divili, o jakou hru z kraje tady jde. Přitom třeba u nás v Rožnově pod Radhoštěm domov seniorů není ztrátový. Když jsme se ptali, proč to kraj dělá, logickou a věrohodnou odpověď jsme nedostali. Proto vznikly spekulace o tom, že kraj se nejprve zeptá obcí, a pokud nebudou chtít, může to prodat komukoliv. Toto nikdo nevyvrátil. Důvod dotazu zůstal nezodpovězený.

Ale sám říkáte, že je to spekulace, nikdo z kraje o prodeji domů pro seniory nemluví.

Rychle to utichlo. Není se čemu divit, toto jsme prokoukli všichni hned. Ať už jsou tyto úvahy pravdivé, nebo ne, jsme jednoznačně proti prodeji krajských domovů seniorů. Kraj má být garantem sociální péče na svém území.