Rodinu jsem si nevybral, řekl u soudu souzený celník, který je příbuzný Březiny

Světlana Ťavodová a Zdeněk Minařík jsou obžalovaní z toho, že jako celníci nejen svou laxností, ale i aktivně napomáhali Radku Březinovi, aby okradl stát na daních při podvodech s lihem o 5,6 miliardy korun. Během jejich místy emotivních výpovědí u zlínského soudu vinu popřeli.

„S veškerými body obžaloby nesouhlasím, nejsem s nimi ztotožněná, nechápu to,“ řekla Ťavodová. Podle žalobce s Minaříkem dělala místní šetření v Morávia-Chemu, kde navázala kontakt s Březinou a dohodla s ním okolnosti, za jakých se uskuteční předstírané denaturace. „Současně podle požadavků Radka Březiny za měsíční paušál 20 tisíc korun průběžně ovlivňovala personální dohled nad denaturacemi,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Radim Obst.

Podle něho celníci v letech 2004 až 2012 spolupracovali s Březinou v rámci organizované zločinecké skupiny, za což jim hrozí 16 let vězení. Obžalovaný je i celník František Podešva a někdejší Březinův podřízený Ivan Kovářík, kteří vypovídali při prvním hlavním líčení v pondělí. Stejně jako Radek Březina.

Skupina podle žalobce při komunikaci používala speciálně upravené mobilní telefony. Pokud jde o Ťavodovou, ta měla také předávat interní informace o chystaných kontrolách celníků i v Likérce Drak či Verdana, jež Březina ovládal. Žalobce ji viní i z toho, že Březinovi prozradila, že v nákladním autě, jímž jeho lidé rozváželi nelegální alkohol, celníci umístili modul GPS, aby ho sledovali. A když celníci na střeše domu, který stál v sousedství likérky v Bystřici pod Hostýnem instalovali kameru, lihový boss se to opět dozvěděl.

S Březinou se měla setkávat v Lázních Kostelec, kde měl kancelář. U Březinovy sekretářky se našel flashdisk s interními údaji z celní správy. „Ztratila se mi ‚fleška‘, nevěděla jsem, co na ní bylo. Nevím, jak se tam dostala,“ tvrdila Ťavodová. Podle žalobce měla na úplatcích inkasovat stovky tisíc korun. I toto Ťavodová, jež končila svoji výpověď v slzách, odmítla. „Měla jsem pěkný plat a dostávala odměny. Proč by mi je dávali, když jsem byla tak špatná,“ hájila se.

Také Minařík, který je Březinovým bratrancem, vinu odmítal. Dohlížel na denaturace a mluvil o tom, že Březina je sice jeho bratranec, ale jinak s ním nemá nic společného a že si rodinu nevybral. Březinu i s jeho bratrem Tomášem, který se na podvodech také podílel a byl za to už dříve odsouzený, označil za arogantní. „Setkával jsem s nimi v rámci rodinných oslav, vždycky vystupovali nadřazeně. Nikdy jsem se nezajímal o to co, dělali,“ vypověděl Minařík.

Podle žalobce neměl kontroly dělat, protože byl ve střetu zájmů. Za každý litr fiktivně zdenaturovaného lihu měl dostat korunu. V Likérce Drak měl podvádět s použitými kolky, kterých bylo přes 3 miliony a za jeden měl dostat 10 haléřů. Likvidovat je měl evidenčně, nikoliv reálně. Jeho celková odměna byla podle žalobce v řádech stovek tisíc korun, plus autokosmetika a lihoviny. Minařík se proti všemu ohradil. „Žádnou kontrolu jsem nezanedbal, odmítám účast na fiktivních denaturacích,“ hájil se.

Proces bude pokračovat dalšími hlavními líčeními během června.