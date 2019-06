Lihový boss Březina přiznal velké ovlivňování svědků, hrozí mu další trest

Podle státního zástupce Březina sháněl lidi, kteří by mohli ovlivnit policistu, co na případu pracoval. Přes svoji tehdejší manželku Stanislavu, která v případu rovněž patří mezi devět obžalovaných, podle obžaloby úkoloval své podřízené a chtěl, aby se naučili sepsané výpovědi nebo aby zapírali či „zapomínali“. Svědkům podle obžaloby nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun. Dlužníkům zase snížení úroků.

„Nebylo to ovlivnění jen několika svědků, docházelo k tomu v masivním měřítku. Byly to desítky případů. Ke skutečnému ovlivnění došlo k více než deseti případech, byli školeni, že mají vypovídat křivě,“ řekl Březina.

Podle něj svědci dostali zálohy, až desítky i statisíce, v jednom případě milion korun. „Část svědků, kteří byli připravováni, aby vypovídali křivě, svědčila křivě už v roce 2013 v přípravném řízení,“ řekl Březina.

Březina je obžalovaný také z toho, že začátkem roku 2013 nabídl 10 milionů korun ostravskému kriminalistovi Jiřímu Komárkovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy, které vzešly především z domovních prohlídek. Komárek to podle státního zástupce Miroslava Stokláska neučinil a vše oznámil nadřízeným. Lihový boss to celé považuje za policejní provokaci.

„V obžalobě je uvedeno, že to oznámil neprodleně. Je to lež. Oznámil to až po třech dnech Pan Komárek nevěděl, co s tím, přemýšlel a přemýšlel a došel k tomu až za tři dny,“ prohlásil Březina u soudu.

K tomu, jestli skutečně nabídl desetimilionový úplatek policistovi, se ale Březina u soudu nevyjádřil. Místo toho útočil na policisty i státní zástupce.

„Pan Komárek mi ukázal utajené skutečnosti a nechal mi je přečíst, pan Stoklásek věděl, že se tím Komárek dopustil zločinu, seznámil mě s utajovanými skutečnostmi a měl konat. Má povinnost konat každý občan. Dozvěděl se to a kryl Komárka, sám spáchal zločin, aby kryl Komárka,“ uvedl Březina.

Na policisty i státní zástupce sám podal trestní oznámení, všechna ale byla odmítnuta.

„Podal jsem trestní oznámení na Stokláska, on o něm rozhodl v prvním kole. Ve druhém kole o něm rozhodl pan Šereda, druhý člověk, proti němuž bylo podáno trestní oznámení. Podezřelí pachatelé sami rozhodují o trestní oznámení, které jsou na ně podané. Soud může postupovat dvěma způsoby, buď neudělá nic, nebo rozplete chapadla justiční mafie na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci,“ poznamenal Březina.

Státní zástupce Stoklásek na jeho slova odmítl reagovat.

„O podjatosti státního zástupce nemůže rozhodnout soud, musí rozhodnout státní zástupce,“ upozornila soudkyně Andrea Svobodová:



Březina vypovídal asi půl hodiny, uvedl, že se nestihl připravit a rozsáhlou výpověď chystá na září. Řekne prý, o jaké svědky šlo a jaký podíl na tom všem měla jeho exmanželka.

„Dnes to nemám úplně připravené, nechám také manželce prostor k sebereflexi, aby našla odvahu přiznat se,“ uvedl.

Stanislava Březinová u soudu slova svého exmanžela označila za nesmysl.

„Je sedmým rokem ve vězení a myslím si, že už mu to nemyslí jasně, vidí všude nepřátele. Nutí člověka tak dlouho, dokud neudělá to, co chce. Když ho v roce 2012 zavřeli, nechtěla jsem po tom všem s ním být. Přepisovala jsem jeho poznámky, ale nedělala jsem nic pro ovlivňování svědků,“ prohlásila Březinová.