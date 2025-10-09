Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

  11:38
Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za obchodování s nelegálním lihem na 14 let a devět měsíců. Nyní bude muset brněnský krajský soud případ, který se týká ovlivňování desítek svědků, projednat znovu.
Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení...

Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení informací z Celní správy členům lihové mafie (květen 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

Vrchní soud o dalším postupu rozhodl v neveřejném jednání na konci září, vyplývá z údajů justičního portálu.

S ohledem na neveřejné jednání věc nechtěl komentovat soud ani Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozorovalo.

„Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nebylo dosud Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci doručeno. Z tohoto důvodu ho v současné době nemůžeme jakkoli komentovat,“ řekl náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš.

Šéf lihové mafie Březina je na svobodě, soud mu zkrátil třináctiletý trest

Vrchní soud už dvakrát rozhodl, že v této věci Březinovo trestní stíhání zastaví, jeho rozhodnutí ale pokaždé zrušil Nejvyšší soud.

Podle původního rozsudku brněnského krajského soudu se zlínský lihový boss Radek Březina pokusil z vazby v letech 2012 až 2014 uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Svědkům zprostředkovaně nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků.

Odsouzen byl za účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby ve stadiu přípravy a další trestné činy.

Březina je už na svobodě

Trestní stíhání v kauze ovlivňování svědků poprvé zrušil olomoucký vrchní soud v prosinci 2022. Odůvodnil to tím, že o skutcích už bylo pravomocně rozhodnuto. Po dovolání nejvyššího žalobce jeho rozhodnutí zrušil Nejvyšší soud s tím, že zastavení stíhání je nedůvodné.

Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení informací z Celní správy členům lihové mafie (květen 2023)
V prosinci 2024 zastavil vrchní soud stíhání podruhé jako neúčelné vedle již uloženého trestu. Ani s tím Nejvyšší soud nesouhlasil a letos v dubnu po dovolání znovu rozhodnutí zrušil. Nebyly podle něj splněné podmínky pro toto procesní zastavení.

Po zastavení stíhání zůstal Březinovi původní třináctiletý trest za nelegální obchody s nezdaněným lihem se škodou na daních 5,6 miliardy korun, z vězení ho letos na konci května podmíněně propustil Okresní soud v Třebíči.

Soud uložil Březinovi v lihové kauze celníků 14 let vězení, většinu už si odpykal

Na svobodu se tak dostal o pět měsíců dřív. Letos na konci června mu však trest o rok zvýšil v lihové kauze celníků zlínský krajský soud, když mu uložil souhrnný trest 14 let vězení a propadnutí celého majetku. Rozsudek v tomto případě není pravomocný.

18. června 2014

KRIMI

