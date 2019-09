Ve vyhořelém Libušíně se topilo i uhlím, vypověděl před soudem soused

Mikunda popsal dny, které předcházely požáru, a dal nahlédnout do prostředí provozovatelů chat na Pustevnách.

„Vztahy byly korektní, známe se s Pavlem (nájemcem Libušína, pozn. red.) dlouho, známe své povahy a co jsme měli, to jsme si dokázali říct do očí,“ uvedl Mikunda.

Mnoho otázek předsedkyně senátu se týkalo způsobu topení na Libušíně. Protože koliba stojí velmi blízko Libušína, popsal, že se v objektu topilo uhlím i dřevem.

„To poznáte podle kouře. Když se topí uhlím, tak kouř jinak vypadá a jinak je cítit, než ze dřeva,“ vysvětlil.

V kamnech napojených na komín, od kterého měla památka vzplanout, se prý topilo neustále. Elektrické topení na Libušíně vypínali kvůli úsporám, stejně jako odsávání v kuchyni, které bralo teplo.

V sobotu před požárem byla na Libušíně svatba a část hostů se chodila ohřívat na kolibu.

V neděli pak byl na obou chatách běžný provoz. V noci Mikundu vzbudil telefonát kuchaře. „Po něm mi volali ještě z horské služby, to už jsem byl na odchodu a vyrážel nahoru. Hasičům jsme pomáhali, aby věděli, kde jsou hydranty, kde jsou uložené tlakové lahve, rozvodné skříně,“ vyprávěl Mikunda.

Způsob, jakým se na Libušíně topilo, popisoval zcela v rozporu s tím, co zaznělo od nájemců chaty, manželů Pavlových a jejich zaměstnanců. Ti uvedli, že se topilo zásadně dřevem a trvali na tom, že bylo suché.

Vít Pavel připustil, že v roce 2008, kdy se na Libušíně zprovoznila kachlová kamna, uhlí zkoušel, ale neosvědčilo se. Podle Mikundy ale měl uhlí uložené v plastových kbelících u chaty a topil jím i později. Kamna přitom byla určená k topení dřevem.

Kvůli požáru ovšem není obžalovaný nájemce, nýbrž kominík Pavel Pryszcz, jemuž hrozí až osm let vězení. Před soudem odmítl vypovídat.

Zodpovídal za vyvložkování a opravu komína před napojením kamen. Práce ale svěřil dvěma zaměstnancům, kteří neměli dostatečné zkušenosti.

„Obžalovaný závady nezjistil a neopravil. Vydal potvrzení o tom, že kouřové cesty na Libušíně jsou bez zjevných závad a schopné provozu,“ uvedl státní zástupce Jiří Sachr.

Historická památka vzplanula v noci na 3. března roku 2014.