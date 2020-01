Pustevny lákají na sochy zvířat i staveb, vznikly ze čtyřiceti tun ledu

Na Pustevnách v sobotu začal 20. ročník festivalu ledových soch s názvem Ledové Pustevny. Návštěvníci letos mimo jiné uvidí výtvory symbolizující jednotlivé světadíly. Řezbáři vytvořili také sochy zvířat a nechybějí ani sněhové sochy.

Sochy vytvořilo deset řezbářů z Česka a Slovenska. Jejich díla budou k vidění do 26. ledna ve dvou stanech, které sochy chrání před sluncem a případným deštěm.

Řezbáři mají k dispozici 40 tun ledu dovezeného z opavských mrazíren, je ve formě kostek, každá váží 70 kilogramů.



„Letos jsme se s řezbáři shodli na tématu Z Pusteven do světa. V jednom stanu se nachází světadíly, v každém je typická stavba pro daný světadíl. Třeba v Evropě vyrostla Eiffelova věž, v Americe socha Svobody, v Africe sfinga a pyramidy,“ uvedla zástupkyně pořadatelů Dita Korčák Hrtusová.

V druhém stanu pak vznikly sochy zvířat – velryby, ledního medvěda nebo tučňáků. „Budu dělat tučňáky, kteří se budou třeba klouzat po velrybě, budeme mít 15 nebo 20 tučňáků,“ uvedl v pátek řezbář Martin Bořuta ze Zlínska.

Právě velryba patří k největším sochám, protože je vysoká asi 2,5 metru.

Bořuta se festivalu účastní poprvé, letos poprvé také pracuje s ledem, běžně se věnuje klasickému řezbářství se dřevem. Práce s ledem je podle něj snazší. „Když se něco nepovede, jde to dolepit. Je to rychlejší práce, je to křehké, musí se dělat spíše v siluetách, ne v detailech, protože se to v tom ledu ztratí, když se to nasvítí,“ uvedl Bořuta.

Sochy jsou nasvíceny a letos také doplněny zvukovým podkresem.

Dva sochaři pracují také na sněhových sochách. Ty na Pustevnách vznikaly dříve, v posledních letech se však kvůli nestálému počasí dělaly sochy z ledu. Letos vznikají pod širým nebem sněhové sochy tarantule, sněhový bar a stěna s různými postavami ze světa.

Festival doplní víkendové programy, soutěže, aktivity pro děti či workshopy. Loni na festival dorazilo za tři víkendy přes 60 tisíc lidí.