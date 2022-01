Na Pustevnách začal festival ledových soch. O délce rozhodne příroda

Zájem byl hned první den obrovský. Před oběma expozicemi se tvořily fronty už dlouho před otevírací devátou hodinou, kdy na Pustevnách panoval pětistupňový mráz a do výstavních stanů se opíral ostrý vítr.

„Ledové sochy mají pomíjivou krásu, při oblevě roztají a všem zůstanou jen ve vzpomínkách. Jejich neopakovatelnost je fascinující,“ popisují důvody k návštěvě nevšední podívané Jan Kočí a Eliška Jelínková.

Dvojice, jež do sedla v Moravskoslezských Beskydech přijela z Brna, trefně vystihla důvod, proč je festival jednou z nejvyhledávanějších zimních atrakcí v zemi.

Pořadatelé ze společnosti Pustevny chystali přehlídku už od září a dlouho měli obavy z nařízení hygieny. Omezení pro návštěvníky jsou nakonec mírná. „Do každého stanu může společně jen dvacet lidí a všichni pouze s respirátory,“ popisuje nová návštěvnická pravidla ředitel festivalu Petr Lessy.

Loni touto dobou, kdy v zemi panoval nouzový stav, se na Pustevnách objevilo pod širým nebem jen několik soch, jež na slunci brzy roztály. Návštěvníci si je však mohli prohlédnout bez omezení.

„Prohlídka s ochranou obličeje mi nevadí, ale ten letošní snížený počet lidí ve stanu prohlídku zrychluje. Netrvala ani pět minut,“ zamrzelo Marii Vojáčkovou, pravidelnou návštěvnici festivalu z Frýdku-Místku. „Na velkém zážitku ale ani rychlost neubere,“ dodala.

Umělečtí řezbáři a sochaři vytvářeli svá díla celý týden. Zásoby ledu jim dodala společnost z Opavy, neobvyklá zásilka byla složena z celkem pěti set kostek. Každý z výtvarníků jich spotřeboval desítky bez ohledu na velikost svého díla, kostky spojovali k sobě rychle mrznoucí vodou. Vůbec největším dílem, jenž překonalo všechny dosud vystavené sochy, je přes čtyři metry vysoký raketoplán.

„Volba vytvořit právě vesmírné letadlo byla po oznámení tématu jasná. Myslíme si, že by tady mělo být i něco většího, nějaká vyšší věc, která na lidi zapůsobí. A tak se taky stalo,“ uvedl za skupinu výtvarníků Ondřej Procházka. Ve „vesmírném stanu“, jež stojí v údolí horského sedla, jsou kromě raketoplánu k vidění například ledové sochy družice Sputnik, astronauta či legendární fenky Lajky, která se v roce 1957 dostala jako první živý tvor na oběžnou dráhu.

V horním stanu pod běžeckým areálem jsou vystaveny sochy inspirované zvěrokruhem, vystaveno je všech dvanáct znamení, většina z nich v nadživotní velikosti.

Všechna letošní díla vytvářela skupina řezbářů pod vedením Mariana Maršálka. Společně s ním na obou festivalových tématech pracovali Igor Kučera, Václav Lemon, Filip Lysek, Roman Mikuš, Ondřej Procházka a Albert Šimrák.

„Všichni patří ke špičce svého oboru, skupina se podílela rovněž na stavbě ledového domu na slovenském Hrebienku,“ představila umělce produkční festivalu Kateřina Koutná. „Zdobí je rovněž několik prvenství na mezinárodních soutěžích ve tvorbě ledových soch, tvořili například v USA, Polsku nebo Německu,“ doplnil ředitel Lessy.

Festival ledových soch potrvá do 30. ledna, otevřeno je denně do 9 do 16.30. „Jakmile přehlídka skončí, žádné z děl nebudeme ničit. Pustevny leží v srdci přírody a necháme na ní, aby se o zánik soch postarala sama,“ poznamenal Lessy.