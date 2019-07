Výskyt pumy hlásí nově lidé na Kroměřížsku, stopy jsou však po velkém psovi

První hlášení o výskytu podezřelé šelmy na Kroměřížsku přijali policisté v sobotu večer, konkrétně z Hoštic u Morkovic.

„Krátce po dvacáté hodině zavolal na linku 158 osmatřicetiletý muž z Hoštic a oznámil, že za obcí zřejmě viděl pumu. Na místo proto vyjela morkovická hlídka, které oznamovatel uvedl, že na horizontu na polní cestě zhruba tři sta metrů od něj viděl černošedé zvíře a na základě zhlédnuté reportáže v televizi se domnívá, že se jedná o pumu,“ uvedla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Policisté se vydali na místo, kde se zvíře mělo nacházet. V prachu na polní cestě ani v okolí však žádné stopy nenalezli. Pro jistotu však vyrozuměli starosty okolních obcí.

V pondělí po dvacáté hodině pak zvíře připomínající pumu spatřil muž, který venčil psa asi 300 metrů od obydleného území obce Dřínov.

„Stál na horizontu a viděl ji zhruba sto metrů před sebou. Podívala se po ně, otočila se a zalezla do porostu. Je to informace pro mě důvěryhodná. protože toho člověka znám desítky let. Je si jistý, že to byla puma americká. Stopu nějakou jsme v místě našli, laickým pohledem by mohla odpovídat, ale nejsem odborník a netroufnu si tvrdit, že to je stopa pumy,“ sdělil iDNES.cz starosta Dřínova Miroslav Štěpánek.

Informoval proto obyvatele prostřednictvím hlášení rozhlasu i na Facebooku obce a obvolal také starosty okolních obcí.

„Toto oznámení o výskytu pumy jsme přijali dnes ráno. Uvedené místo a okolí jsme prohledali. Žádné stopy jsme však neobjevili,“ poznamenala policejní mluvčí.

Policie vybízí k ostražitosti

V pondělí ráno údajně pumu zahlédli i pracovníci ovocné školky v Litenčicích.

„Stopy, které tam lidé objevili, jsme prověřili. Na místo jsme povolali také veterináře, který zjistil, že se jedná o otisky tlap velkého psa,“ uvedla Kyšnerová.

„Prozatím výskyt pumy nemáme potvrzen. Přesto apelujeme na občany, aby byli při pohybu v přírodě ostražití, neboť počátkem července byl výskyt větší kočkovité šelmy zaznamenán v obci Dětkovice na Vyškovsku,“ připomněla.

Čtrnáctiletá dívka zpozorovala šelmu podobnou pumě za požární nádrží v obci Dětkovice v úterý 2. července. „Zvíře bylo plaché, nijak neútočilo,“ sdělila tehdy vyškovská policejní mluvčí Kamila Haraštová. Přivolaný zoolog tam potvrdil, že stopy skutečně mohla zanechat puma.

„Pokud je to skutečně puma americká, což za celou dobu, kdy se má pohybovat republikou, není věrohodně potvrzené, pak je s největší pravděpodobností odchovaná v zajetí. To znamená, že zřejmě nebude umět lovit a živí se spíše tím, co najde třeba sražené u cesty. vyloučit se ale samozřejmě nedá nic,“ uvažuje Michal Bojda, odborník na velké šelmy z hnutí Duha.

Připomíná, že ve volné přírodě puma nežije jinde než v Americe. „Tam se chová podobně jako v našich podmínkách rys a loví. Úvaha, že je vypuštěná z chovu, je pravděpodobná. Lidí, kteří taková zvířata chovají, je celá řada. Měli by být všichni registrovaní, ale v praxi to tak není,“ doplnil.

Pohyb velké kočkovité šelmy byl poprvé hlášen v jižních Čechách - mezi Velkým Ratmírovem a Deštnou na Jindřichohradecku v půlce června. Později se však ukázalo, že lidé šelmu ve volné přírodě pozorovali už od dubna.

Následně ji spatřil starosta obce Želiv na Pelhřimovsku, který ji popsal jako světle hnědé až zrzavé zvíře s dlouhým ocasem a mohutnými tlapami.

Puma se poté podle všeho přesunula na Žďársko, nejnovější svědectví z Vyškovska a Kroměřížska ukazují, že šelma míří dál na východ.