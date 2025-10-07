V Pulčínských skalách spadly kameny, jeden měl asi tunu. Červenou stezku uzavřeli

V Pulčínských skalách u Francovy Lhoty na Vsetínsku se uvolnilo a spadlo několik velkých kamenů. Nikdo nebyl zraněn. V turisty vyhledávané lokalitě je však dočasně uzavřená jedna stezka na vrchol pískovcového skalního města.
Pulčínské skály, místními zvané Pulčiny nebo také Valašské Alpy, patří k nejvyhledávanějším výletním cílům na Valašsku. Jedná se o největší pískovcové skalní město moravských Karpat, které chrání stejnojmenná přírodní rezervace.

Pulčínské skály jsou největším pískovcovým skalním městem moravských Karpat.
„Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné, bude se čekat na výsledky geologického průzkumu,“ řekl člen Stráže přírody Jaromír Navrátil.

Ve skalách se předminulý víkend v noci ze soboty na neděli uvolnilo několik velkých kamenů. Část se jich rozbila po cestě, některé zůstaly viset ve svahu a další spadly až na louku pod skály. Pískovcové skály jsou obecně nestabilní a kameny se mohou uvolnit.

Za padesát let však Navrátil podobně velké uvolnění kamenů nezažil. Jeden kámen měl podle něj zhruba tunu.

Červená stezka je uzavřená

Navrátil kontaktoval Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Beskydy i obec Francova Lhota, pod kterou skály patří. Po dohodě se část červené stezky na vrchol skal uzavřela. Turisté však mohou využít modrou stezku, která je běžně jednosměrná a používá se jen k výstupu. Vzhledem k uzavření červené stezky je však možné ji využít i k sestupu, uvedl Navrátil.

VIDEO: Pulčínská rarita v plné kráse. Ledopády na Zlínsku lákají davy

Jak dlouho uzavření stezky potrvá, není podle něj možné odhadnout. Bude se čekat na výsledky geologického průzkumu, zatím se dělal jen prvotní průzkum.

Pulčínské skály, místními zvané Pulčiny nebo také Valašské Alpy, patří k nejvyhledávanějším výletním cílům na Valašsku. Jedná se o největší pískovcové skalní město moravských Karpat, které chrání stejnojmenná přírodní rezervace.
Pulčínské skály jsou největším pískovcovým skalním městem moravských Karpat.
Podle geologa Františka Šulgana z CHKO Beskydy nešlo o sesuv, ale o náhodné odlomení kamenů. „Jsou to pískovce a podléhají zvětrávání. Občas se nějaký kámen uvolní,“ uvedl geolog.

