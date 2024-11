Muž vybral půl milionu a naházel je do řeky, hasiči lovili bankovky podběrákem

Pohřešovaný senior vyhodil do řeky Moravy v Uherském Hradišti bankovky, které pak lovili hasiči. (listopad 2024) | foto: HZS Zlínského kraje

Oznámení o pohřešování staršího muže z Uherského Hradiště z důvodu obavy o jeho život a zdraví přijali policisté minulý týden ve čtvrtek krátce po poledni. Zhruba po dvou hodinách se jej podařilo vypátrat a to i s pomocí městského kamerového systému.

Muže následně předali do péče zdravotníků. „Během následného šetření vyšlo najevo, že během doby svého pohřešování vybral z banky ze svého účtu v hotovosti téměř půl milionu korun, který následně vhodil z mostu do řeky Moravy,“ popsal mluvčí policie Radomír Šiška. „Z jakého důvodu to udělal, se nepodařilo zjistit, protože jsme muže nemohli vyslechnout kvůli jeho psychickému stavu,“ vysvětlil mluvčí.

Ve spolupráci s hasičským záchranným sborem se pak podařilo většinu bankovek zachytit. Byly rozházené po hladině řeky Moravy.

„Hasiči je z loďky vytahovali ven za použití podběráku,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková neobvyklou záchranu.

Druhý den hasiči znovu prohledávali břehy, aby dohledali i zbytek bankovek. To už se ale nepodařilo.