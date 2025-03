Psycholog: Problém s erekcí mají i dvacátníci, s ženou si kvůli pornu neporadí

S jakými problémy vás lidé v poslední době nejčastěji navštěvují?

Obecně jsou to úzkostné poruchy. Lidé přicházejí s tím, že úzkost překročila rámec zvládání a nedokážou si s tím poradit. To je v současnosti každý druhý pacient.

Co tu úzkost způsobuje?

Stres. Čím víc je ve společnosti stresu, tím víc na to citlivější pacienti reagují. Může to být z tlaku na výkon. Ale třeba i nároků na to, jak být dobrá matka. Někdy jsou to stavy, které mohou vycházet z fobií. Jde také o rychlost fungování světa.