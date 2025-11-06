Primář psychiatrie podle soudu zavinil smrt pacientky, ve funkci může zůstat

Primář gerontopsychiatrického oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Jan Lužný může dál pracovat ve vedoucí funkci. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací krajský soud ve Zlíně. Ten zároveň potvrdil, že se lékař dopustil přečinu usmrcení z nedbalosti, když chybně nastavil medikaci jedné z pacientek, která na následky předávkování zemřela.

Předchozí peněžitý trest nařízený okresním soudem v Kroměříži soud potvrdil. Rozhodnutí je pravomocné.

K tragické události došlo v červnu 2022. Lékařka Psychiatrické nemocnice na příjmu vyšetřila sedmdesátiletou pacientku a nesprávně naordinovala dávkování zvoleného léku. Primář Lužný u pacientky následně prováděl komplexní příjem a byl jejím ošetřujícím lékařem.

Podle soudu nezkontroloval chybné dávkování léku a žena jej namísto jednou za týden dostávala každý den a to po dobu dvou týdnů. „To vedlo k postupnému zhoršení zdravotního stavu, rozvoji závažných komplikací a následně k srdečnímu selhání,“ konstatoval ve svém rozhodnutí okresní soud.

Lékařka na základě dohody o vině a trestu byla kroměřížským soudem potrestána peněžitým trestem. Primář kromě peněžitého trestu ve výši 325 tisíc korun tehdy odešel také se zákazem výkonu své profese ve vedoucí funkci po dobu 18 měsíců. Proti rozhodnutí se odvolal.

Šéf psychiatrické nemocnice končí. Válek doufá, že lékaři stáhnou výpovědi

„Stále opakujeme, že na péči o pacientku se střídalo několik lékařů a všichni opakovali stejnou chybu v medikaci. Nelze ztotožňovat pozici primáře s odpovědností za všechny lékaře. Navíc v době, kdy o pacientku pečoval, neměla žádné příznaky toho, že dostává vyšší dávky medikamentu,“ zdůvodnil ve čtvrtek u soudu podání odvolání obhájce Lukáš Prudil.

S těmito důvody ovšem nesouhlasila státní zástupkyně Jana Kranzová ani zmocněnkyně poškozených příbuzných Veronika Grebeňová.

Žena dostala sedminásobnou dávku léku

„Jde o závažnou věc, která měla za následek úmrtí maminky obou poškozených. Obhajoba je z jejich pohledu neakceptovatelná a neadekvátní. Došlo k předávkování sedminásobnou dávkou v úseku 14 dnů. V otázce viny máme za to, že není pochyb, že obžalovaný jednal v rozporu se svou odborností,“ prohlásila Grebeňová.

„Odvolání nepovažuji za důvodné. Neobstojí obhajoba ve smyslu, že neznal účinky léku, který ordinoval. Jeho povinností bylo si účinky ověřit. Uložený trest vnímám jako adekvátní a přiměřený. Umožňuje mu to pokrčovat v lékařské profesi, ale bez odpovědnosti vedoucího lékaře,“ sdělila před vynesením rozsudku žalobkyně.

Psychiatrickou nemocnici, jíž dříve hrozil kolaps péče, povede primářka Stoklasová

Obžalovaný primář ve čtvrtek u soudu vyjádřil lítost nad smrtí pacientky. Po skončení jednání jeho obhájce sdělil, že se poradí a zváží případné další kroky.

S Lužným vedla Česká lékařská komora disciplinární řízení, to bylo ale odročeno do vydání pravomocného rozhodnutí soudu. Psychiatrická nemocnice hodnotí tohoto lékaře jako zodpovědného a důsledného, s odbornou erudicí a bez stížností ze strany pacientů.

