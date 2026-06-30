Objekt nazvaný Prospect má stát na náměstí Míru a bude druhý nejvyšší ve městě. Šestnáctipatrový budova vyjde na miliardu korun a nabídne kanceláře, nájemní bydlení, hotel, služby a vyhlídkovou terasu.
Kdy se začne stavět ale není stále jisté. Loni v červenci odstartovala demolice bývalé budovy banky ČSOB za Obchodním domem, na jejímž místě Prospect vznikne.
Surovič loni v létě uvedl, že v nejlepším možném případě se začne na začátku roku 2026. „Je to předpoklad, který vychází z toho, že se to na úřadech nezasekne,“ naznačil tehdy.
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Jenže celé řízení se aktuálně protahuje. Surovič už o povolení záměru zažádal a dodal i projektovou dokumentaci, ale rozhodnuto ještě není.
„Zahájení výstavby bychom rádi stihli ještě v letošním roce, nicméně harmonogram je i nadále závislý na průběhu povolovacích procesů,“ řekl nyní Surovič pro MF DNES.
„Naše původní předpoklady byly v tomto ohledu optimističtější, praxe ale dlouhodobě ukazuje, že české stavební řízení je administrativně i časově velmi náročné. Jde o situaci, se kterou se potýká většina větších stavebních projektů napříč celou republikou,“ dodal.
Z pohledu památkového zákona posuzuje projekt odbor kultury a památkové péče (OKaPP) Magistrátu města Zlína. Správní řízení začalo loni v polovině listopadu a ještě není ukončeno.
„Provádíme kroky stanovené památkovým zákonem. Mimo jiné vyžádání si obligatorního písemného vyjádření NPÚ, případně jiných podkladů pro vlastní správní úvahu,“ sdělila vedoucí odboru Eva Ryndová s tím, že obsah spisu je neveřejný.
Se záměrem souhlasí Kancelář architekta města Zlína, ocenil jej i zlínský primátor Jiří Korec (ANO). Odbor ale řeší věc jako správní orgán, jeho rozhodnutí je tak samostatné a nezávisí na názoru politického vedení magistrátu.
Památkáři kritizují výšku
„OKaPP posuzuje záměr dle projektové dokumentace předložené žadatelem, její rozsah a případná upřesnění v průběhu řízení určuje investor s projektantem prostřednictvím žadatele,“ podotkla Ryndová.
Odbor zatím nemůže vydat své stanovisko, protože investor musí ještě doložit některé další podklady. Aktuálně má prodlouženou lhůtu do konce června.
Prospect se má stavět přibližně dva roky, předpokládané náklady se pohybují okolo jedné miliardy korun. Architekti už dopracovali řešení jeho fasády, oproti původním vizualizacím byl návrh obohacen o umělecký fluorescentní potisk od zlínského rodáka, sochaře Petra Stanického.
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Motiv vychází z tvorby avantgardního fotografa a filmaře Alexandra Hackenschmieda, jenž působil v baťovském Zlíně a později se prosadil v USA.
„Chtěli jsme, aby kromě své funkce přinesla i určitý kulturní a výtvarný přesah a zároveň navázala na zlínskou tradici propojení architektury, designu a umění,“ konstatoval architekt Juraj Sonlajtner z ateliéru City Work Architects.
Budova ve tvaru skleněného krystalu bude měřit 58 metrů a stane se druhou nejvyšší budovou ve Zlíně po nedalekém mrakodrapu. Ten je o skoro 20 metrů vyšší.
Právě proti její výšce se postavil Národní památkový ústav (NPÚ), který se obává narušení panoramatu městské památkové zóny. A v rámci řízení dodal své odborné vyjádření.
„Původní urbanistický koncept náměstí Práce i prostoru Gahurova prospektu byl historicky utvářen tak, aby budovy zde umístěné reagovaly na svažitý terén, čemuž odpovídá i výšková skladba těchto budov,“ řekla loni mluvčí kroměřížské pobočky NPÚ Petra Zelinková.
Baťův mrakodrap zůstane dominantou
„Navrhovaný objekt do tohoto konceptu nezapadá. Svou výškou se nevztahuje k sousední budově Obchodního domu, ale k budově Baťova mrakodrapu,“ dodala s tím, že problematická je podle NPÚ také otevřená terasa na střeše, která by v noci svítila a byla tak nejviditelnějším světelným bodem v daném prostoru.
Památkáři teď pro MF DNES potvrdili, že jejich výtky stále trvají. „Postoj Národního památkového ústavu k plánovanému projektu byl v průběhu roku 2025 opakovaně potvrzen, a to jak ve vztahu k samotnému projektu v rámci odborného vyjádření, tak k navrhovaným změnám Územního plánu Zlína,“ uvedla Zelinková.
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„K dnešnímu dni nedošlo k projednání úprav záměru, které by vedly ke změně odborného názoru Národního památkového ústavu,“ doplnila mluvčí.
Sonlajtner argumentoval, že návrh přesně navazuje na památkově chráněné budovy na náměstí Práce a v jeho okolí. Podle něj není výška jediný parametr objektu, jde také o jeho proporce a výraz.
„Baťův mrakodrap je deskovitého tvaru a vždy dominující, přičemž Prospect je dominanta čtvercovitého půdorysu, tedy štíhlý kvádr,“ poznamenal.
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1. července 2025