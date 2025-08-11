Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

  16:11
V laboratořích fakulty technologické ve Zlíně začíná výzkum, který pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren. Vědci z Univerzity Tomáše Bati se snaží vyvinout pryžový materiál, který vydrží extrémní podmínky jaderné energetiky, tedy prostředí, kde běžně dostupné materiály selhávají.
Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě...

Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě Tomáše Bati speciální pryž do jaderných elektráren.

Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě...
Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě...
Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě...
Tým z technologické fakulty vedený Simonou Mrkvičkovou vyvíjí na Univerzitě...
„Nejprve musíme přesně definovat podmínky, které musí nový materiál zvládnout, od teplot přes dávky radiace až po chemickou odolnost. Pak navrhneme řešení, které těmto nárokům odolá, aniž by ztratilo své těsnicí schopnosti,“ přiblížila hlavní řešitelka projektu Simona Mrkvičková.

Vědci chtějí připravit materiál, jenž si své vlastnosti zachová i po šesti až osmi letech provozu v náročných podmínkách jaderných elektráren. Jde o to, aby odolal působení extrémně vysokých teplot, ionizujícímu záření, olejovým aerosolům a agresivnímu chemickému prostředí.

Právě takové prostředí panuje například v cirkulačních čerpadlech jaderných reaktorů, která zajišťují jejich chlazení. Dosavadní těsnění, často vyráběná v Rusku, mají omezenou životnost a jejich dostupnost je nyní nejistá. Vývoj nového materiálu v České republice tak posílí technologickou soběstačnost a bezpečnost domácí jaderné infrastruktury.

Univerzita Tomáše Bati začne stavět novou budovu za více než půl miliardy

Projekt navazuje na předchozí spolupráci zlínské univerzity a firmy MICo servis, při níž se podařilo vyvinout těsnicí materiál pro hermetické prostory reaktorů.

„Nový výzkum ale posouvá laťku výš – zahrnuje nejen vývoj nové směsi, ale i návrh komplexního kvalifikačního postupu, testování dostupných i vlastních materiálů, návrh a výrobu vzorků, simulaci dlouhodobého provozu i testy v prostředí havarijních podmínek, které zajistí Ústav jaderného výzkumu v Řeži,“ upřesnila mluvčí univerzity Petra Svěráková.

Zapojí se i studenti

Výsledkem projektu bude pryžové těsnění, jež odpovídá mezinárodním standardům a najde využití nejen v české jaderné energetice. Zároveň se v rámci výzkumu kombinuje technologické zázemí fakulty s praktickými zkušenostmi firmy MICo servis, která zajišťuje návrh, výrobu i odbornou montáž těsnicích komponent.

Toxické látky najdeme všude, nebezpečí je v jejich množství, upozorňuje vědec

Na řešení spolupracují tři odborníci z Ústavu inženýrství polymerů, dva z Ústavu výrobního inženýrství a také dva specialisté firmy MICo servis.

„Součástí projektu bude i zapojení studentů, zejména prostřednictvím bakalářských a diplomových prací, kteří tak získají jedinečné zkušenosti s aplikovaným výzkumem a spoluprací s průmyslem,“ doplnila Mrkvičková.

Budova fakulty musela jít k zemi (květen 2023)

