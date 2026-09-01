„Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Zakončení školního roku už uděláme na letní scéně ve městě pro všechny dohromady,“ řekl Macek.
Stojí v čele školy, která vznikla sloučením ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole v jeden subjekt. Důvodem byla novela školského zákona, podle níž musí školy s méně než 200 žáky přejít v rámci obce pod větší zařízení. Sníží se tím mimo jiné administrativní zátěž. Ve Slavičíně na Zlínsku se to týkalo ZŠ Malé Pole.
„Vysvětlovali jsme to předem rodičům, kteří měli obavu, že se nabourá identita školy. Jednali jsme se školskými radami i učiteli,“ popsal Macek, podle něhož se nic zásadního nemění. „Nadále se učí ve stávajících budovách ve třech místech, ale pod společným vedením. Letošní rok bude přechodný, v tom dalším sjednotíme čipy a stravování,“ dodal ředitel školy, která má nyní 650 žáků.
„Ubývá jich, je vidět, že ze školek teď vycházejí slabší ročníky,“ všiml si Macek.
O sto méně dětí na základních školách
Podobně je to v celém Zlínském kraji. Do školních lavic v úterý poprvé přišlo zhruba 5 500 dětí, oproti loňsku je to o 300 prvňáčků méně. Celkový počet žáků základních škol v kraji klesl o stovku, je jich kolem 52 tisíc.
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Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim
V kraji je 225 základních škol zřizovaných obcemi, čtyři církevní a 22 krajských základních škol. Soukromých je 16, přibyla jedna: Lesní komunitní základní škola ve Zlíně-Jaroslavicích. Nastoupí do ní 26 dětí v pěti třídách.
„Výuka propojuje vzdělávání podle běžného vzdělávacího programu s pravidelným pobytem v přírodě. Zázemí školy tvoří budova v Jaroslavicích a přilehlé venkovní prostory,“ uvedl za školu Karel Štefl s tím, že do budoucna je v plánu vybudovat venkovní učebny a přizpůsobit prostor budovy pro další rozšiřování kapacity školy.
Nové soukromé gymnázium
Studentů středních škol v denním studiu je kolem 27 500, což je podobně jako loni. Na Integrované střední škole Valašské Meziříčí otevírají Přírodovědné lyceum, nastoupilo na něj čtrnáct žáků. Příští rok jej doplní obor Požární ochrana a třídy budou půlené.
„Studium na lyceu se odborně blíží gymnáziu, je v něm kladen důraz na biologii, chemii a další předměty. Hodně rodičů chce pro své dítě specializaci již na střední škole,“ sdělil ředitel školy Petr Pavlůsek.
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Tisíce deváťáků v kraji už vědí, jakou střední školu budou studovat
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod připravila nový obor Informační technologie. A soukromá Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola v Uherském Hradišti poprvé nabrala zájemce, kteří chtějí pokračovat na gymnáziu.
„Už na základní škole učíme některé předměty jak v češtině, tak souběžně i v angličtině. Děti teď mohou ve stejném způsobu výuky pokračovat na gymnáziu. Cílem je, aby složily mezinárodně uznávané zkoušky,“ poznamenala ředitelka Věra Olšáková.
Škola chystá i přístavbu učeben. Školné v ní činí sedm tisíc korun měsíčně plus studenti platí za anglické programy, které si vyberou.
Duální vzdělávání v Brodě
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou duální praktické vzdělávání. Žáci budou část praktické výuky absolvovat přímo v reálném pracovním prostředí firmy, kde získají zkušenosti s moderními technologiemi.
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Žáci ze Zlínského kraje patřili u přijímaček k nejlepším. Neuspělo jen šest procent
„Potřebujeme, aby školy a firmy byly přirozenými partnery. Zaměstnavatelé nejlépe vědí, jaké profese a dovednosti budou v příštích letech potřebovat, školy zase musí mladým lidem nabídnout kvalitní vzdělání a dobrý základ pro jejich další profesní život,“ vysvětlila krajská radní pro školství Jindra Mikuláštíková (ANO).
Počet dětí v mateřských školách se snížil téměř o dvě stovky na 19 400. Obecních školek je 292, ubyla jedna mateřinka kvůli sloučení subjektů ve Vsetíně. Soukromých školek je 21, nově vznikla Lesní mateřská škola Panství v dolině a Lesní mateřská škola Skřítkova.