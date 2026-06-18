Opilý zapálil buňku, uhořel v ní jeho známý. Muž dostal za vraždu 12 let

Vyoral prohlásil vinu, což znamená, že zlínská pobočka brněnského krajského soudu nemusela v případu provádět zevrubné dokazování. Oba aktéři neštěstí byli v době činu pod vlivem alkoholu.
Obžalovaný podle předsedy senátu Radomíra Koudely úmyslně vhodil v noci na 5. února do převážně dřevěné buňky zapálenou petardu, i když věděl, že se uvnitř nachází silně opilý muž neschopný úniku, který tedy může při případném požáru zemřít.
Následně Vyoral podle soudu utekl domů a zapálení buňky oznámil na linku 112 až po více než hodině a čtvrt. Mezitím se požár nekontrolovatelně rozšířil. Buňka zcela shořela, muž uvnitř podle rozsudku zemřel na otravu oxidem uhelnatým.
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Následně Vyoral podle obžaloby utekl domů a zapálení buňky oznámil na linku 112 až po více než hodině a čtvrt. Mezitím se požár nekontrolovatelně rozšířil. Buňka zcela shořela, muž uvnitř podle žalobkyně zemřel na otravu oxidem uhelnatým.
Vyoral svého činu u soudu litoval. „Vůbec se to nemělo stát,“ řekl obžalovaný. S mužem, který při požáru zemřel, se prý znal od dětství. Vypověděl, že buňku mu koupil, aby měl kde bydlet a kupoval mu jídlo. Muž mu na oplátku pomáhal s opravou domu a dalšími pracemi, byl však podle něj problémový. Tato spolupráce trvala několik let, byť Vyoral dále uvedl, že známý měl exekuce a dlouhodobě pil alkohol.
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„Je to pro mě, jako bych přišel o bráchu. I když pil alkohol. Měl jsem ho za ty roky rád, trávili jsme spolu Vánoce, silvestra,“ líčil Vyoral. Tvrdil, že k buňce nešel se záměrem muže zabít.
„Když jsem viděl z okna, že to hoří, tak jsem tam běžel. Dovnitř jsem se nedostal, protože dveře hořely. Nedalo se ani chytit za kliku. Já jsem byl v hrozném šoku, když jsem to viděl,“ řekl Vyoral.
Státní zástupkyně Renata Bártková původně v obžalobě navrhla Vyoralovi uložit patnáctiletý trest vězení. Poté, co prohlásil vinu, svůj návrh zmírnila na 14 let vězení.
Obhájce Petr Vavřík žádal soud, aby zvážil uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby, tedy nižší než 12 let. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala, obžalovaný si ponechal lhůtu na případné podání odvolání.