Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Milan Libiger
  18:57
Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích, kde proti tomu ve středu večer protestovalo kolem dvou set lidí.

Solární panely by mohly vyrůst vedle rodinných domů v ulici Svárovec. Zčásti jde o louky, ovocné sady a pole, kam chodí lidé na procházky.

Lidé v Malenovicích podepisovali petiční archy, aby tomu zabránili. Mohli se také podívat na mapy, na nichž byla zóna vyznačena a ukazovaly, jak blízko je rodinné zástavbě.

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
10 fotografií

„Sjednocuje nás myšlenka, že návrh zóny zasahuje do krajiny, která je hojně využívána místními obyvateli. Sousedí přímo ze zahradami lidí. Obyvatelé využívají tuto lokalitu hojně k rekreaci a procházkám,“ shrnul organizátor petice Jiří Robenek, který je i zlínským radním za Piráty.

Lidé stáli na podpis petice řady, zájem byl velký. „S akcelerační zónou v Malenovicích na Svárovci nesouhlasím, protože je to moje bydliště,“ sdělil Martin Baloš.

„Děje se to bez vědomí místních občanů. Dozvěděl jsem se o ní náhodu od sousedů. Myslím si, že bychom se k tomu měli vyjádřit a mít názor, který by měl být brán v potaz.“

Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Od domu by měl solární panely vzdálené 100 až 150 metrů. Některé domy by ale stály ještě blíž. Vedou tudy také stezky, například k malenovické Svaté vodě, což je mezi místními oblíbené místo.

„Když se tam postaví solární pole, tak se lidem z této obytné části odřízne možnost vyjít si do lesa. Jedná se o kvalitu života v této lokalitě,“ zdůraznil Baloš.

„Jsme velice znechuceni a smutní z toho, že nám berou poslední zbytky krásné přírody,“ postěžovala si Marcela Spáčilová.

Výstavba obnovitelných zdrojů se zjednoduší. Od pátku začne platit nový zákon

„Nelíbí se mi to, protože je to hodně blízko obytné zóny. Určitě by se našla lepší místa, která jsou vzdálenější od lidských obydlí,“ domnívá se Michal Maloun, který také bydlí na Svárovci „Chápu, že jsou obnovitelné zdroje důležitá věc, ale je otázka, jestli už nejsou také přežité,“ zmínil.

Lidé podepisovali petici, aby byla tato lokalita ze seznamu vyškrtnuta. Jako důvod je v ní uvedený systém ekologické stability krajiny a udržitelný rozvoj území.

„Kdyby to bylo navrženo o dva kilometry dál, kam nechodí lidé trávit volný čas, tak by to odpor nevyvolalo,“ zmínil Robenek. „Soláry mají navazovat na ukončenou zástavbu, nenechává se tam odstup.“

Lokalita Svárovec v místní části Zlína Malenovice. Zde by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny.

Skoro polovina pozemku se navíc svažuje k severu. „Pokud by tam někdo chtěl stavět solární plantáže, musel by vybudovat vyšší konstrukce, aby se panely mohly překlopit na jih. To je finančně náročnější,“ poznamenal Robenek.

Proti záměru je i vedení města. „Je nesmysl mít v této lokalitě soláry. Bavili jsme se na radě, že na to budeme reagovat,“ naznačil primátor Jiří Korec (ANO).

„Někdo to navrhl od stolu. A nezeptal se nás. Chápu, že z pozice Evropské unie je snaha dělat akcelerační zóny, ale měli bychom se bavit o tom, kde je to reálné.“

V kraji je 16 zón pro fotovoltaiku

I Korec naráží na to, že část svahu je otočená na sever. To, že Robenek organizuje protest, přičítá podzimním komunálním volbám.

„Potřebuje si posbírat politické body před volbami. Rozumím tomu, nebudeme to hrotit,“ zmínil primátor. „Chceme, aby šel tlak od obyvatel i od města, potřebujeme to tlačit ze všech stran,“ reagoval Robenek.

V kraji je navrženo šest akceleračních oblastí pro solární panely. Vládní plán vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy.

Vláda chce zjednodušit povolování staveb fotovoltaických a větrných elektráren

Má jít o území, kde je vyhodnocený minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory bude zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na jeden rok.

„Na uvedené petiční shromáždění nepřísluší ministerstvu pro místní rozvoj reagovat,“ sdělila mluvčí resortu Veronika Lukášová.

„Pokud však v zákonné lhůtě obdržíme písemnou připomínku k navržené akcelerační oblasti, budeme se jí náležitě zabývat a řádně ji vyhodnotíme,“ vzkázala.

V květnu bude veřejné projednání a veřejnost i obce mohou do 1. června posílat připomínky.

Územní rozvojový plán, kde mají být oblasti vymezeny do konce srpna, je však závazný pro územní plány obcí, což znamená, že samosprávy budou muset návrh akceptovat, pokud bude schválen.

Schválení zóny neznamená, že tam soláry či větrníky vyrostou. Nejde o jejich povolení ani o garanci získání povolení. Součástí návrhu jsou také opatření, která mají eliminovat negativní dopady na okolí.

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Připomínky už poslal starosta Zborovic Vítězslav Hanák. Do obce zasahují dvě oblasti pro soláry a jedna pro větrníky. Navržené jsou zhruba 700 metrů od zástavby.

„Jsme z jedné strany ohraničení Naturou 2000, což je významná evropská lokalita s výskytem mnoha ptáků. Z druhé strany jsme v údolí,“ předestřel Hanák.

„Vše, co se tady postaví, je vidět několik kilometrů daleko. Jsme v předhůří Chřibů a dotklo by se to i turistického ruchu,“ obává se.

Výhrady jsou i k větrníkům

Jedna zóna zasahuje do Blazic. „Nejsem tomu nakloněný, ale musíme to probrat s občany. Bude záležet na nich, jak se k tomu vyjádří,“ sdělil starosta Luboš Hradil.

Dvě oblasti se okrajově dotýkají území Velkých Těšan. „Budeme psát připomínky, protože jedna zóna zasahuje do pásma pitné vody a je na úrodné půdě. Hospodaří na ní zemědělský podnik, který ji potřebuje k podnikání,“ přiblížila starostka Bařic – Velkých Těšan Věra Halamová.

Výhrady mají i starostové obcí, u nichž mají vyrůst větrníky. Vadí jim, že jsou často navrženy jen 500 metrů od rodinných domů, obávají se zvýšeného hluku i jiných vlivů.

