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Uherské Hradiště prodává tři domy. Městu chybí peníze, tvrdí opozice

Petr Skácel
  9:29
Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Jde o bytový dům ve Všehrdově ulici, který je v nabídce za 34,5 milionu korun, rohový dům na Velehradské třídě v ceně 5,7 milionu korun a přístavbu zimního stadionu v ulici Na Rybníku, kde fungují komerční plochy, kanceláře, kavárna, ubytovací zařízení, wellness či fit studio. Za ni hodlá město získat 41 milionů korun.
Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Je mezi nimi i...

Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Je mezi nimi i přístavba zimního stadionu v ulici Na Rybníku, kde fungují komerční plochy | foto: Jan SalačMAFRA

Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Je mezi nimi i...
Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Je mezi nimi i...
Město Uherské Hradiště prodává tři budovy ze svého majetku. Patří mezi ně i...
Uherskohradišťská radnice prodává tři domy z majetku města. Je mezi nimi i o...
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Získané peníze hodlá radnice využít pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb. „Prodej bude probíhat formou výběru nejvyšší nabídky,“ uvedla místostarostka Pavlína Jagošová (Společně pro Hradiště).

Podle ní by rekonstrukce budov byly příliš nákladné a je lepší dát šanci podnikatelskému sektoru. „Věříme, že právě tyto soukromé investice mohou některým objektům přinést nový život,“ konstatovala Jagošová.

Například dům ve Všehrdově ulici se blíží hranici životnosti a jeho oprava by vyšla na více než 55 milionů korun. Podle opozice není problém v prodeji budov, ale způsobu, jak k tomu Hradiště přistoupilo.

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

„Chybí diskuse, není k dispozici ani seznam nepotřebného majetku, který chce město prodávat v budoucnu,“ sdělil zastupitel Jakub Grós (Piráti).

„Když se podíváme na výhled rozpočtu na několik příštích let, je zřejmé, že město prodává akcie, čerpá úvěry a zbavuje se majetku, aby pokrylo své potřeby. Budoucí vedení města už přitom nebude mít takový prostor pro rozhodování ani finanční rezervy, jaké byly k dispozici dříve,“ varuje.

Opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Hradišťáci) upozornil, že městu chybí finance poté, co přišlo o plánovanou dotaci až 120 milionů korun z Národní sportovní agentury (NSA), protože agentura příslušnou dotační výzvu zrušila.

Netransparentní, říká opozice

„Je zřejmé, že město kvůli tomu nyní hledá další finanční zdroje. Nemám nic proti prodeji nemovitostí, ale jsem nemile překvapený, jakou formu město zvolilo. Jde přitom o zásadní věc v desítkách milionů korun,“ řekl Dvouletý.

„Záměr prodat tyto nemovitosti neprošel majetkovou komisí města a ani podmínky mi nepřipadají transparentní. Zájemci mají krátké lhůty na podání nabídky a omezené možnosti prohlédnout si budovy a seznámit se s jejich stavem,“ dodal.

Radnice odmítá, že důvodem je chybějící dotace. Aktuální prodej nemovitostí je podle ní první etapou schváleného harmonogramu.

Stovky bytů, desítky domů. V Uherském Hradišti chystají masivní výstavbu

„Není primárně uskutečňován se záměrem pokrýt ziskem z prodeje financování nového zimního stadionu, ale k získání finančních prostředků do rozpočtu města a současně vytvořit prostor pro nové využití těchto objektů soukromým sektorem,“ podotkla Jagošová.

Mluví se také o prodeji budovy bývalé Komerční banky v centru, kterou koupila radnice před časem za zhruba 40 milionů korun. Původně se počítalo s tím, že se tam přestěhují městští úředníci.

Bývalou banku chce město prodat také

Jenže se ukázalo, že náklady na rekonstrukci a provoz jsou výrazně vyšší, než radnice očekávala. Nyní je tak z něj pouze dočasné pracoviště několika radničních odborů a oddělení.

„Prodej budovy bývalé Komerční banky je dlouhodobě plánován, ale u tohoto objektu je nutné kalkulovat s jeho prodejem nejdříve po kompletním dokončení oprav na objektech radnice na Masarykově náměstí a pracoviště úřadu v Protzkarově ulici,“ upozornila místostarostka Jagošová.

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